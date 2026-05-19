西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」が大阪・扇町公園で初開催
Gi-FACTORYは5月22日〜24日、大型野外グルメイベント「全肉祭」を、扇町公園(大阪府大阪市)で開催する。
全肉祭
同イベントは、大阪では初開催となる。約70店舗が集結し、畜産肉だけでなく魚肉や果肉など、あらゆる「肉」をテーマにした料理を提供する。
総メニュー数は200種類超。グルメ以外にも、企業ブースによる無料体験や商品のサンプリングも行い、好評のワイン試飲コーナーも設置する。
過去開催時の様子
会場内には大型のエアー遊具を設置するほか、射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも登場する。特設ステージでは、生ライブやファイヤーパフォーマンスも実施する。
エアー遊具
全肉祭
同イベントは、大阪では初開催となる。約70店舗が集結し、畜産肉だけでなく魚肉や果肉など、あらゆる「肉」をテーマにした料理を提供する。
総メニュー数は200種類超。グルメ以外にも、企業ブースによる無料体験や商品のサンプリングも行い、好評のワイン試飲コーナーも設置する。
過去開催時の様子
会場内には大型のエアー遊具を設置するほか、射的やスーパーボールすくいなどの縁日コーナーも登場する。特設ステージでは、生ライブやファイヤーパフォーマンスも実施する。
エアー遊具