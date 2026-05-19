こどもっちパークが出店候補地を募集するプロジェクト開始。採用者はパーク利用10年間無料
F.K.Solutionsは、会員数60万人を超える全天候型屋内公園「こどもっちパーク」の新展開として、一般から出店候補地を募集する「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始した。
こどもっちパークこうべパーク
猛暑による熱中症リスクや雨天の影響で、子どもたちが安心して外で遊べる機会が減少している。これに伴い、屋内施設のニーズが急速に高まっていることから、同プロジェクトを開始。社会課題に対し、実際に施設を利用する親から「ここにあったら嬉しい」という情報を募ることで、地域の期待に合致した出店を加速させることを目的としている。
こどもっちパーク名古屋みなとパーク
5月28日まで、公式アプリ内の専用フォームにて空き物件情報を募集する。対象は日本全国の空き物件で、紹介された情報は同社と物件所有者で精査・協議する。
紹介した物件で契約が締結され、出店が決定した際には、紹介者とその家族を対象とした「10年間無料クーポン」を贈呈する。
こどもっちパークこうべパーク
猛暑による熱中症リスクや雨天の影響で、子どもたちが安心して外で遊べる機会が減少している。これに伴い、屋内施設のニーズが急速に高まっていることから、同プロジェクトを開始。社会課題に対し、実際に施設を利用する親から「ここにあったら嬉しい」という情報を募ることで、地域の期待に合致した出店を加速させることを目的としている。
こどもっちパーク名古屋みなとパーク
5月28日まで、公式アプリ内の専用フォームにて空き物件情報を募集する。対象は日本全国の空き物件で、紹介された情報は同社と物件所有者で精査・協議する。
紹介した物件で契約が締結され、出店が決定した際には、紹介者とその家族を対象とした「10年間無料クーポン」を贈呈する。