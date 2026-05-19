Adoの日産スタジアム公演、タイトルが『Ao』に決定 ORIHARA描き下ろしキービジュアルも公開
7月4日、5日に神奈川・日産スタジアム公演が決定している歌い手・Ado。同公演のタイトルが『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』 に決定した。
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
タイトル決定に合わせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開された。公演のチケットは各日ともに残りわずかとのこと。
■Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」
7月4日（土） 神奈川・日産スタジアム 午後4時会場／午後6時開演
7月5日（日） 神奈川・日産スタジアム 午後4時会場／午後6時開演
【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像
タイトル決定に合わせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開された。公演のチケットは各日ともに残りわずかとのこと。
■Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」
7月4日（土） 神奈川・日産スタジアム 午後4時会場／午後6時開演
7月5日（日） 神奈川・日産スタジアム 午後4時会場／午後6時開演