フィギュアスケーターの羽生結弦と衣装デザイナーの伊藤聡美によるコラボレーション写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス） 羽生結弦×伊藤聡美 写真集』が、7月24日にトゥーヴァージンズより発売されることが決定した。

【写真】『Couture on Ice』収録の刺繍レース・メイキング集

本書は、長年にわたり羽生の衣装を手掛けてきた伊藤が、本企画のために新たに製作したコスチュームを羽生が実際に着用し、その姿を収めた写真集。アイスリンクを貸し切って撮りおろされた作品が収録されている。撮影は、同じく長年羽生を撮り続けてきたフォトグラファーの矢口亨が担当した。

収録されているコスチュームは、伊藤が本企画のために新たに製作した《The Peacock's White Knight》《Sakura》《Energy》の3着に加え、過去に伊藤が羽生に贈った《Moonlight Sonata》、競技用衣装の中で羽生がベストコスチュームとして挙げた《Heaven and Earth》、公演用衣装の中から伊藤が選んだ《Fire Bird》の計6着。これらを身にまとってリンクを滑る羽生の姿が収められている。

書籍はハードカバー144頁オールカラーの撮りおろし写真集を中心に、オリジナル額装ホルダー入りの刺繍レース＆写真セット、メイキング集『Making of Couture on Ice』、コンセプト＆インタビュー集『Concept & Interview of Couture on Ice』、スペシャル動画、オリジナルファイルをセットにした豪華仕様となっている。

刺繍レース＆写真セットには、コスチューム《The Peacock's White Knight》に使用した白い孔雀の刺繍レースを額装したものが含まれる。ゴールドで施された孔雀の刺繍レースは本企画のために一から製作されたもので、片面には写真集のカバーにも掲載されたメインビジュアルがセッティングされている。

メイキング集には、写真集の撮影に先立って行われたフィッティングの様子を収録。仮縫いの状態でサイズを確認したり、アイスリンクで実際に滑って機能性をチェックしたりする工程の貴重なショットが掲載される。コンセプト＆インタビュー集では、伊藤によるコンセプト解説、羽生の着用感やデザインへの思い、両者が《Heaven and Earth》と《Fire Bird》を選んだ理由などが収められている。

本商品は予約販売となり、トゥーヴァージンズオンラインショップ【OTONARI】で5月22日から6月21日まで先行予約を受け付ける。先行予約購入者には、7月24日から東京タワーフットタウン3階 TOWER GALLERYにて開催される出版記念展の招待チケットがプレゼントされる。なお、限定生産のため予定数に達した時点で受付が終了する場合がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）