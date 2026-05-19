美容外科医・紀田基邦が初写真集『Love Yourself』刊行　白衣を脱ぎ鍛え上げた肉体美を披露

THE BEAUTE CLINIC院長を務める美容外科医・紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』が、7月17日に主婦と生活社より発売されることが発表された。

【写真】美容外科医・紀田基邦、白衣を脱ぎ鍛え上げた肉体美を披露

紀田は“ヒアルロン酸の魔術師”として知られ、Instagram・TikTok・YouTube・Xを合わせたSNS総フォロワー数は約30万人にのぼる（2026年5月時点／自社調べ）。本写真集は、同氏にとって初の作品となる。

タイトルの『Love Yourself』には、紀田が日頃から大切にしている「自分を愛することが美しさの本質」という思いが込められている。本作には、美容医療との出会いをきっかけに前向きに変わっていった経験と、外見の変化はあくまで手段であり、本当の目的は“心が前向きになること”だという美容外科医としての実感が反映されている。

撮影では、普段の医師としての象徴でもある白衣を脱ぎ捨て、すべて私服で挑戦。日常の延長線上にある自然体の姿に加え、鍛え上げた肉体美を披露する大胆カットも収録されている。さらに写真集内では、昔の姿から現在に至るまでの変化、整形全箇所やメンテナンスについての初公開情報も赤裸々に綴られているという。

予約購入受付は、5月18日10時より開始。あわせて発売を記念し、蔦屋書店オンラインにて特典チケット付き写真集を予約・購入した人を対象に、紀田にとって初となるファンイベント「刊行記念トークショー＆お渡し会」が東京・大阪で開催されることも決定した。

■紀田基邦コメント

まさか自分が写真集を出すなんて、夢にも思っていなかったです。写真集のお話をいただいた時はお断りしようかと迷っていました。医者である自分が写真集なんて、きっと調子に乗っているとか思われるんじゃないかって。でも、喜んでもらえる人がいるなら挑戦してみよう、自分にしかできないことをやりたいと思い、思い切ってお受けしました。

タイトルの"Love Yourself " この一冊には、「自分を好きになれない人に、もっと自分を愛してほしい」という想いを込めました。かつての僕も自分のことが嫌いでした。容姿にも自信がなくずっと好きになれなかった。そこで美容整形を通じて、すこし前向きになれた自分がいました。でも本当の意味では満たされない自分がいました。

今回この写真集を通じて自分と向き合い、食事管理やトレーニングを重ねて自分を磨くことの大切さを知り、初めて本当の自分を好きになることができました。僕の今までの歴史だったり、プライベートな内容や美容法まで全てこの写真集に記しています。(なんと僕自身の"整形レシピ"も初公開！！)

そしてこの写真集では、ありのままの自分を表現したいと思い、スタイリストさんにお願いせず、自分で"私服"で挑みました。思い切ってかなり大胆な撮影にも挑戦しています。

"Love Yourself" 自分を愛することが美しさの本質

この写真集があなたにとって、少しでも自分を好きになるきっかけになりますように。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）