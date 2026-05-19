『ポプテピピック SEASON NINE』刊行　打ち切り記念「よみくじ」キャンペーンも実施

大川ぶくぶによる漫画『ポプテピピック SEASON NINE』が、5月15日に竹書房より発売される。

【写真】『ポプテピピック』の「オリジナルメリケンサック」

『ポプテピピック』は、竹書房が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて連載されている、“芸術的クソマンガ”をうたう大川ぶくぶの代表作。これまでもシーズンごとに打ち切りと新連載を繰り返してきたシリーズであり、今回の『SEASON NINE』もまた打ち切りを迎えることとなった。もっとも、過去の例にならえば、打ち切られたかと思えば次なるシーズンとして新連載が始動するのが常であり、今回もまた何らかの形で続編が登場することが期待される。

最新刊は判型A5・96ページ、定価1,100円（税込）。購入特典として、メロンブックスではイラストカードが配布される（無くなり次第終了）。

あわせて『ポプテピピック SEASON NINE』の打ち切りを記念した「よみくじ」キャンペーンの実施も発表された。初回コミックスに封入されているRFIDタグを使用したプレゼントキャンペーンで、“あると便利”な「オリジナルメリケンサック」を抽選で合計50名にプレゼントする。また、大川ぶくぶ描き下ろしの参加賞イラストも用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）