ディズニーストアに“保冷アイテム”登場！ 色が変わるプリンセス柄タンブラーなど展開
「ディズニーストア」は、これからの季節に活躍する新商品を、全国の店舗と「ディズニーフラッグシップ東京」、公式オンラインストアにて順次発売中だ。
【写真】スティッチやドナルドをデザイン！ フロスト仕様の「ウォーターボトル」も登場
■おでかけ時に活躍する保冷アイテムも
今回、順次販売されているのは、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルなど。
飲んだ量が分かりやすい目盛り付きの「ウォーターボトル」は、トレンド感のある半透明のフロスト仕様に、星空を見上げるスティッチやドナルドなど、水彩タッチの透明感あふれる夏らしい新デザインが施されている。
また、氷を入れた冷たいドリンクを注ぐと色が変化するディズニープリンセス柄の「タンブラー」には、キャラクターのモチーフを模ったキャップ付きストローが付属。加えて、ひんやり甘いデザインの「ステンレスボトル」とキッズ用「ステンレスボトル 2WAY」もそろう。
さらに、ミッキーマウス、スティッチ、ディズニー マリーのフェイス型がインパクト抜群の「保冷巾着」と、折りたたんでゴムバンドでまとめられる大きめサイズの「保冷バッグ」も展開中だ。
【写真】スティッチやドナルドをデザイン！ フロスト仕様の「ウォーターボトル」も登場
■おでかけ時に活躍する保冷アイテムも
今回、順次販売されているのは、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルなど。
飲んだ量が分かりやすい目盛り付きの「ウォーターボトル」は、トレンド感のある半透明のフロスト仕様に、星空を見上げるスティッチやドナルドなど、水彩タッチの透明感あふれる夏らしい新デザインが施されている。
さらに、ミッキーマウス、スティッチ、ディズニー マリーのフェイス型がインパクト抜群の「保冷巾着」と、折りたたんでゴムバンドでまとめられる大きめサイズの「保冷バッグ」も展開中だ。