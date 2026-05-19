無料バイキングで新メニューを提供。こんにゃくパークで5月31日まで特別イベント開催
ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」は5月16日〜31日に、5月20日の「こんにゃく麺の日」と5月29日の「こんにゃくの日」にあわせ、特別イベントを開催する。
月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(ごまだれ)
期間中、人気の無料バイキングでは、記念日に合わせて「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」や「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」を提供する。5月20日、29日には来場者にミニこんにゃくゼリーをプレゼントする。
麺類を中心とした「こんにゃく麺の日&こんにゃくの日限定セット」(1,404円)も販売。冷やし中華風やカロリーオフの醤油・味噌ラーメン、おさしみこんにゃくなど、家庭で手軽に楽しめる人気商品を取りそろえる。
『こんにゃく麺の日』&『こんにゃくの日』限定セット
月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(ごまだれ)
期間中、人気の無料バイキングでは、記念日に合わせて「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」や「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」を提供する。5月20日、29日には来場者にミニこんにゃくゼリーをプレゼントする。
麺類を中心とした「こんにゃく麺の日&こんにゃくの日限定セット」(1,404円)も販売。冷やし中華風やカロリーオフの醤油・味噌ラーメン、おさしみこんにゃくなど、家庭で手軽に楽しめる人気商品を取りそろえる。
『こんにゃく麺の日』&『こんにゃくの日』限定セット