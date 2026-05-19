◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズのアダム・マッコ投手が５―３で迎えた６回２死一塁から３番手で登板。メジャー史上初のスロバキア生まれの選手としてデビューした。

エスカラをボールカウント２―１からの４球目、外角低めのスライダーで一ゴロに打ち取った。回をまたいだ７回はヤンキースの上位打線と対戦。ゴールドシュミットを一ゴロに打ち取り、ライスを右直に仕留めて降板した。１回を投げ、打者３人を抑えて歴史的デビューを飾った。

マッコはスロバキアに生まれ、１１歳の時にアイルランドに移住した異色の経歴の持ち主。カナダの高校に通い、野球を始めた。２０１９年にマリナーズから７巡目でドラフト指名。２２年１１月のトレードでブルージェイズに移籍した。今季はＷＢＣにカナダ代表として出場した後、３Ａバファローで１３試合に登板し、防御率４・５０。奪三振率２６・４％、被打率２割３厘だった。

ブ軍には今年、日本から岡本和真内野手が入団。カナダ出身でＷＢＣドミニカ共和国代表の主砲ゲレロ、ＷＢＣ優勝メンバーのベネズエラ代表ヒメネスを始め、国際色豊かなロースターとなっている。