ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 都城志布志道路 有明北～伊崎田間で通行止め 事故のため 鹿… 都城志布志道路 有明北～伊崎田間で通行止め 事故のため 鹿児島 都城志布志道路 有明北～伊崎田間で通行止め 事故のため 鹿児島 2026年5月19日 10時26分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 鹿児島県警によりますと、都城志布志道路の有明北インターチェンジと伊崎田インターチェンジの間は、交通事故のため、きょう19日午前9時ごろから上下線で通行止めとなっています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 5月24日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表【関東甲信、東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部・奄美、沖縄】 30度超の暑さの中…「渋谷・鹿児島おはら祭」約2300人が元気に踊る 大雨被害を受けた霧島市の踊り連も参加 ママさんたちの熱い戦い！MBCママさんバレーボール県大会 笑顔溢れるはつらつプレー 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 慰霊祭, 老後, 京王線, 工場, ホテル, 墓, 明治大学, 金属加工, 横浜