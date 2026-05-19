フライパンで主菜・副菜が同時完成！切り身で簡単『めかじきの照り焼き』が超時短
ハードルが高く思われがちな魚おかずですが、切り身を使えば15分で作れるんです！
そんなとき頼れるのは、下処理いらずの切り身魚「めかじき」。くせが少なく食べやすいめかじきを、しょうが焼き風の甘辛味に仕上げます。
さらにフライパンで野菜も一緒に炒めれば、主菜＋つけ合わせが同時に完成！ しっかり味でお弁当に入れるのもおすすめ。
2品合わせて、1人分あたり191カロリーとヘルシーなのも嬉しいポイントです♪
『めかじきのオイスター照り焼き』のレシピ
材料（2人分）
めかじきの切り身（小）……2切れ（約160g）
ピーマン……2個（約70g）
こしょう……少々
塩……少々
小麦粉……大さじ2
〈A〉
しょうがのすりおろし……1/2かけ分
砂糖……小さじ1
オイスターソース……小さじ2
酒……大さじ1
ごま油……小さじ2
作り方
（1）ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、横に細切りにする。めかじきは塩、こしょうをふり、小麦粉をまぶして余分な粉をはたき落とす。Aは混ぜる。
（2）フライパンにごま油を中火で熱し、めかじきを並べ入れる。あいたところにピーマンを加えて炒めながら、めかじきの両面を1分30秒ずつ焼く。弱火にし、Aをめかじきにかけてさっと味をからめ、ピーマンとともに器に盛る。
めかじきは小麦粉をまぶしてふっくら感をキープ、そこに味がしっかり絡んで食欲もそそる1品に。フライパンで一緒に炒めたごま油風味のピーマンと、なんともいいコンビです！
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
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出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。