櫻坂46、新曲「Lonesome rabbit」MV公開！「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度」（森田ひかる）
櫻坂46が、ニューシングル「Lonesome rabbit」のMVを公開。同時に先行配信もスタートした。
■櫻坂46のダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品
今作のセンターは、二期生の森田ひかる。MV監督は、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)が務めた。
MVは、色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品となっている。センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度。私たちも苦戦しながらもみんなで頑張っているので、きっとみなさんにも驚いていただいたり、楽しんでいただけるようなMVになっている」と語っている。弱さも受け入れ、堂々と生きていこうとする強さを存分に表現している。
■リリース情報
2026.05.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Lonesome rabbit」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit
https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/