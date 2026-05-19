櫻坂46、新曲「Lonesome rabbit」MV公開！「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度」（森田ひかる）

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櫻坂46が、ニューシングル「Lonesome rabbit」のMVを公開。同時に先行配信もスタートした。

■櫻坂46のダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品

今作のセンターは、二期生の森田ひかる。MV監督は、13thシングル「Unhappy birthday構文」を手掛けたMasaki Watanabe(maxilla)が務めた。

MVは、色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンス力によりフォーカスした作品となっている。センターの森田ひかるは「ロックな曲調で、ダンスも過去最高難易度。私たちも苦戦しながらもみんなで頑張っているので、きっとみなさんにも驚いていただいたり、楽しんでいただけるようなMVになっている」と語っている。弱さも受け入れ、堂々と生きていこうとする強さを存分に表現している。

■リリース情報

2026.05.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lonesome rabbit」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

https://sakurazaka46.lnk.to/Lonesomerabbit

https://sakurazaka46.lnk.to/WhatsKAZOKU

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/