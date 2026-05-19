日本時間17日のエンゼルス-ドジャース戦

16日（日本時間17日）に行われた米大リーグのエンゼルス―ドジャース戦（エンゼルスタジアム）でフ ィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が始球式の大役を務めた。得意のジャンプを決めてからの快投に、改めて驚きが広がっている。

エンゼルスタジアムのマウンド手前に立ったのは、17歳の島田だった。木下グループ提供の映画「Michael／マイケル」の日本公開日、6月12日から背番号は「612」。初めて始球式の大役を務めた。

得意のジャンプを決めて歓声を浴びると、ノーバウンド投球でさらに球場のボルテージが上がった。木下所属選手のマネジメントを手がけるKSMが、Xで始球式の映像を改めて公開。「素晴らしいジャンプと ノーバウンド投球で 会場を沸かせました」と綴って投稿すると、X上のファンから様々な声が上がった。

「始球式がノーバン。 地上でのジャンプもとてもすごい」

「さすが麻央ちゃん、ジャンプも投球フォームも完璧」

「ジャンプから直ぐにノーバン投球 やはりフィジカルが凄い」

「麻央ちゃん普通にマウンドから投げても届きそうだけどな さすが前に体重乗せるのうまい」

島田は年齢制限によりミラノ・コルティナ五輪には出場できず。世界ジュニア選手権では前人未到の4連覇を達成し、来季いよいよシニアに参戦する。



（THE ANSWER編集部）