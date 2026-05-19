日本時間9日にIL入り

米大リーグ、ドジャースに悲報が飛び込んだ。8日（日本時間9日）に「腰の痙攣」で負傷者リスト（IL）に入ったタイラー・グラスノー投手について、デーブ・ロバーツ監督が18日（同19日）に言及。痛みが悪化し、復帰時期は未定と明かした。

18日（同19日）の敵地パドレス戦の約2時間前に取材に応じた指揮官。グラスノーについて問われると、「順調だと思う」とした一方で、「彼はロサンゼルスの自宅にいて、キャッチボールをしているようだ。試合はもちろん、マウンドでの投球再開がいつになるかはまだわからない」と説明した。

さらに、ロバーツ監督は「15日間のIL期間よりもずっと長くかかることは間違いない。現状では具体的な時期は未定だ」とし、「背中の痛みが悪化したようだ」と明かした。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者も、自身のXに「デーブ・ロバーツ監督は、タイラー・グラスノーの背中の痛みが再び悪化したと話した。そのため、彼はまだマウンドからの投球はしていない」とつづっている。

グラスノーは6日（同7日）のアストロズ戦に先発。2回の投球練習中にトレーナーを呼び、そのまま緊急降板となった。

8日（同9日）にはロバーツ監督が一度はグラスノーのMRI検査で重大な異常は見られなかったとしていたが、同日中に「腰の痙攣」でのIL入りが発表されていた。今季7登板で3勝0敗、防御率2.72としている。



（THE ANSWER編集部）