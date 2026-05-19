実業家で女優のグウィネス・パルトロウとロックバンド・コールドプレイのボーカル、クリス・マーティンの娘であるアップル・マーティン(21)が、フランスのファッションハウス、クロエの新広告キャンペーンの顔に起用された。今回のキャンペーンは「終わりのない夏の午後に漂う、裸足の空想」を呼び起こすことをテーマとしている。



【写真】オーラが違うトップ女優の競演 アップルの母グウィネス・パルトロウ

クリエイティブ・ディレクターのシェミナ・カマリ氏はWWDへの声明で「今年の「クロエ・ア・ラ・プラージュ(Chloé à la Plage)」は、超現実的な夏のファンタジーへの賛歌です。それは夢のような状態、そして夏の詩情を表現しています。アップルはその輝きと時代を超越した美しさで、最高にナチュラルな形で私たちをこの感覚へと引き込んでくれるのです」と述べている。



デヴィッド・シムズ氏が撮影を手掛けた同キャンペーンで、アップルは「ヴィーナスの誕生」をほうふつとさせる巨大な貝殻の前でポーズを披露している。



一方でアップルは以前、ヴォーグ誌に「ファッションに関して、母は本当にかっこいいの。自分が好きなことをやって、周りのことは気にしない。私もようやく、人の目を気にしないという境地に達しつつあると感じているわ。母の影響ね」と、ファッションにおいて有名な母から影響を受けていることを明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）