大阪駅直結、旨辛餡掛けと炙りホルモンの専門店！ 銀の葡萄「有罪(YU-ZAI)」

記事ポイント 2026年6月5日、JR大阪駅西口直結のバルチカ03に旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」がグランドオープン看板メニューは旨辛餡掛けスープの「ギルティラーメン」（税込1,200円）と、「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」（税込1,300円）グランドオープン記念として来店者全員に「一生めし(小)」無料券を配布 2026年6月5日、JR大阪駅西口直結のバルチカ03に旨辛麺専門「有罪(YU-ZAI)」がグランドオープン看板メニューは旨辛餡掛けスープの「ギルティラーメン」（税込1,200円）と、「麺と肉だいつる」公認の「鶴橋ホルモンまぜそば」（税込1,300円）グランドオープン記念として来店者全員に「一生めし(小)」無料券を配布

大阪・梅田に、中毒系旨辛麺の新専門店が誕生します。

ホルモンまぜそば発祥店「麺と肉だいつる」との共同開発メニューも提供される、国内外でラーメン店を展開する銀の葡萄の新業態です。

銀の葡萄「有罪(YU-ZAI)」





店名：旨辛麺専門 有罪(YU-ZAI)所在地：大阪府大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪 4F バルチカ03内アクセス：JR大阪駅 西口より徒歩30秒営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）定休日：不定休席数：24席（カウンター12席、テーブル4名×3卓）禁煙：完全禁煙

国内外でラーメン店を中心に飲食店を展開する銀の葡萄が、2026年6月5日（金）にJR大阪駅西口直結の飲食スポット「バルチカ03」に旨辛麺専門の新業態「有罪(YU-ZAI)」をグランドオープンします。

〈中毒〉と〈品質〉の両立を掲げるブランドで、スープは一杯ずつ中華鍋で丁寧に仕上げる熱々の旨辛仕立てです。

辛さは全メニューで0辛から3辛まで選択でき、辛さに不慣れな方から刺激を求める方まで対応しています。

店内にはニンニク・酢・コショウなどの卓上調味料が完備されており、食べ進めながら味変を楽しめる構成になっています。

ブランドコンセプト





赤と黒を基調にしたロゴが掲げる「有罪(YU-ZAI)」というブランド名は、食べるほどにやみつきになる中毒性を「有罪」と表現したものです。

旨辛餡掛けスープに大量のニラ・卵・炙りホルモンを組み合わせた看板メニューと、鶴橋の名店が認めた公認まぜそばという2本柱で構成されています。

ギルティラーメン





旨辛餡掛け醤油スープに大量のニラ・溶き卵・炙りホルモンが盛り込まれた看板メニューです。

こってりとした餡がスープ全体にとろみをまとわせ、ホルモンの炙り香ばしさがアクセントになっています。

ギルティラーメン：税込1,200円卵黄ギルティラーメン：税込1,300円焼きチーズギルティラーメン：税込1,400円

卓上のニンニク・酢・コショウで味変を加えながら食べ進め、スープが残ったらごはんをダイブさせて雑炊風に締めるのが「有罪(YU-ZAI)」流の食べ方です。

卵黄トッピング（税込100円）や焼きチーズ（税込200円）を追加すれば、さらに濃厚な一杯に仕上がります。

鶴橋ホルモンまぜそば





ホルモンまぜそば発祥店として知られる大阪・鶴橋の「麺と肉だいつる」と共同開発した公認商品です。

旨辛ダレにたっぷりの炙りホルモンが合わさり、丼の底から麺をしっかり持ち上げて全体を混ぜ合わせる大胆な食べ方が特徴です。

鶴橋ホルモンまぜそば：税込1,300円卵黄鶴橋ホルモンまぜそば：税込1,400円焼きチーズ鶴橋ホルモンまぜそば：税込1,500円

混ぜ終えた後に残ったタレにごはんをダイブさせて締めるのが推奨の食べ方で、ジャンキーな旨辛ダレをごはんに絡めながら最後の一口まで楽しめます。

サイドメニュー・トッピング

締めの白めしは小（税込200円）・中（税込300円）・大（税込350円）の3サイズが揃い、炙りホルモンをたっぷり乗せた「ホルモンめし」（税込550円）や「バターめし」（税込350円）も提供されます。

ホルモン増量（税込400円）・落とし卵黄（税込100円）・カレーの方へ（税込150円）などのトッピングで一杯を自由にカスタマイズできます。

辛さをさらに引き上げたい場合は、激辛（10辛・税込100円）・鬼辛（20辛・税込200円）・デス辛（辛さMAX・ハバネロ使用・税込300円）の追加オプションが用意されています。

ドリンクは缶ビール（税込500円）・缶ハイボール／缶チューハイ（税込450円）・缶コーラ（税込350円）・黒烏龍茶（税込350円）が揃います。

グランドオープン記念キャンペーン





グランドオープンを記念し、期間中の来店者全員に「白めし（小）」が次回以降無料になる「一生めし(小)」無料券が配布されます。

同行者も対象となり、人数制限なしで受け取れます。

配布期間：2026年6月5日（金）〜6月11日（木）の7日間（人数制限なし）継続配布：毎月5・15・25日に100名限定で配布配布対象：期間中に来店したすべての客配布方法：来店時に店頭にて配布注意：配布当日の使用は不可

餡掛けスープや旨辛ダレを白めしに絡めて締めるのが「有罪(YU-ZAI)」の定番スタイルで、無料券はそのスタイルを繰り返し体験できるキャンペーンになっています。

店舗へのアクセス





イノゲート大阪4階のバルチカ03に位置し、JR大阪駅西口から徒歩30秒でアクセスできます。

カウンター12席とテーブル席（4名×3卓）を合わせた24席の完全禁煙店舗で、ランチからディナーまで11:00〜22:00（L.O.21:30）の通し営業です。

「鶴橋ホルモンまぜそば」公認の看板メニューが大阪駅直結という好立地で味わえるのは、この店舗ならではです。

辛さは0辛〜最大ハバネロのデス辛まで選べ、初来店からリピートまで飽きさせない構成になっています。

銀の葡萄「有罪(YU-ZAI)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 辛さのレベルはどのくらいまで選べますか？

A. 全ラーメンに0辛から3辛の4段階が標準で設定されています。

追加トッピングとして激辛（10辛・税込100円）・鬼辛（20辛・税込200円）・デス辛（辛さMAX・ハバネロ使用・税込300円）も用意されています。

Q. 「一生めし(小)」無料券はグランドオープン後も受け取れますか？

A. グランドオープン期間（2026年6月5日〜6月11日）の7日間は人数制限なしで全来店者に配布されます。

その後は毎月5・15・25日に100名限定で継続配布されます。

いずれも配布当日の使用はできません。

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