鰻2匹分、重箱から山高く盛り上がる！ 酒と鰻と定食と。うなやま「マウンテン重」

記事ポイント 鰻2匹分を重箱に山盛りにした「マウンテン重」が4,800円（税込）で登場藤沢産酒米「五百万石」を使った地酒「藤田熊醸」とのペアリングが楽しめます藤沢駅南口から徒歩2分、ランチ・ディナーともに営業中 鰻2匹分を重箱に山盛りにした「マウンテン重」が4,800円（税込）で登場藤沢産酒米「五百万石」を使った地酒「藤田熊醸」とのペアリングが楽しめます藤沢駅南口から徒歩2分、ランチ・ディナーともに営業中

神奈川県藤沢市に、重箱から鰻が山のように積み上がる新メニューが誕生します。

鰻専門店「酒と鰻と定食と。うなやま」が、大ぶりな鰻を2匹分使用した「マウンテン重」を4,800円（税込）で提供しています。

地元産の希少な地酒とのペアリングも揃い、藤沢ならではの食体験が詰まった一皿です。

酒と鰻と定食と。うなやま「マウンテン重」





商品名：マウンテン重価格：4,800円（税込）内容：鰻2匹分の蒲焼き・お吸い物・香の物・薬味おすすめペアリング：藤田熊醸（藤沢産五百万石使用 / 熊澤酒造）店舗：酒と鰻と定食と。うなやま（神奈川県藤沢市南藤沢22-7 第一相澤ビル地下1階）営業時間：11:00〜14:00（L.O.13:45）／17:00〜21:00（L.O.20:30）定休日：不定休

「酒と鰻と定食と。うなやま」は、藤沢駅南口から徒歩2分の地下1階に店を構える鰻専門店です。

新メニュー「マウンテン重」は、熟練の技で焼き上げた大ぶりの鰻2匹分を重箱に山高く積み上げた一品で、蓋が閉まらないほどのボリュームが特徴です。

テーブルに運ばれた瞬間、その存在感で場を圧倒します。

圧倒的なボリュームの「マウンテン重」





重箱から立体的に盛り上がった鰻の蒲焼きが2匹分の厚みと高さを誇り、漬物・お吸い物・薬味の小皿とうなやまロゴ入り箸袋が添えられます。

鰻は香ばしく焼き上げられており、脂の乗った身がふっくらとした食感を保っています。

4,800円（税込）という価格で、鰻2匹分の贅沢な食べ応えが一度に味わえます。

地元藤沢が生んだ地酒「藤田熊醸」とのペアリング

マウンテン重に合わせて提供される地酒「藤田熊醸（ふじたゆうじょう）」は、藤沢市内で収穫された酒米「五百万石」を原料に、湘南唯一の蔵元である茅ヶ崎の熊澤酒造が醸造した希少な一本です。

藤沢の土壌が育んだ米の旨味とキレのある味わいが、脂の乗った鰻の蒲焼きと組み合わさることで、地産地消のペアリングが完成します。

藤沢という土地でしか実現できない食体験として、この組み合わせが提案されています。

店舗外観とアクセス





白い暖簾に「酒と鰻と定食と。」の文字が記された店舗は、藤沢駅南口から徒歩2分の第一相澤ビル地下1階にあります。

テイクアウトは1,600円からと、手軽に鰻を楽しめるメニューも揃っています。

ランチは11:00〜14:00、ディナーは17:00〜21:00の営業で、定休日は不定休です。

鰻2匹分を豪快に積み上げた「マウンテン重」は4,800円（税込）で、お吸い物・香の物・薬味がセットになっています。

藤沢産の酒米「五百万石」から仕込まれた地酒「藤田熊醸」と合わせることで、藤沢という土地ならではの地産地消の食体験が完成します。

鰻好きはもちろん、ボリューム感のある食事を求める方や地酒に興味がある方にも注目される一皿です。

酒と鰻と定食と。

うなやま「マウンテン重」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「マウンテン重」はランチでも注文できますか？

A. 「酒と鰻と定食と。うなやま」のランチ営業は11:00〜14:00（L.O.13:45）、ディナーは17:00〜21:00（L.O.20:30）です。

メニューの提供時間帯の詳細は公式サイトに掲載されています。

Q. 「藤田熊醸」はどこで醸造された地酒ですか？

A. 「藤田熊醸（ふじたゆうじょう）」は、藤沢市内で収穫された酒米「五百万石」を原料に、茅ヶ崎の熊澤酒造で醸造された日本酒です。

湘南エリアで唯一の蔵元による醸造で、希少性の高い地酒です。

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