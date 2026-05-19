桂川産・炭火焼き、1日400匹限定！ 嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」

記事ポイント 39年続く嵐山の初夏の恒例チャリティーイベントが2026年6月13日・14日に開催炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・1口1,500円（1ドリンク付き）の事前予約制鮎のつかみ取りや桂川水族館など家族で楽しめる体験コンテンツも同時開催 39年続く嵐山の初夏の恒例チャリティーイベントが2026年6月13日・14日に開催炭火焼き若鮎の試食は1日限定400匹・1口1,500円（1ドリンク付き）の事前予約制鮎のつかみ取りや桂川水族館など家族で楽しめる体験コンテンツも同時開催

京都・嵐山に初夏の訪れを告げる恒例イベントが、2026年も開催されます。

嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、今年で39回目を迎える環境保全チャリティーイベントです。

桂川の鮎の解禁に合わせて毎年開催されており、地域文化と自然体験を組み合わせた内容で知られています。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日（土）・14日（日）時間：10:00〜17:00（鮎試食受付 12:00〜16:00）会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）参加協力金：1口1,500円（1ドリンク付き）主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げた環境保全チャリティーイベントです。

イベントの収益は桂川の環境保全活動および嵐山の景観保全活動へ寄付され、地域資源の保全に活用されます。

入場は無料で、鮎の試食には参加協力金として1口1,500円が必要です。

メインコンテンツの炭火焼き若鮎の試食は、1日限定400匹の数量限定で、事前予約制にて案内されます。

協力金1,500円には1ドリンクが付き、団体予約にも対応しています。

試食の受付時間は12:00〜16:00で、イベント会場は嵐山 中之島公園です。

炭火焼き若鮎の試食





白衣・白帽姿の料理人複数名が、嵐山の河川敷に設置された長大な炭火グリルを前に、竹串に刺した若鮎を整然と並べて焼き上げています。

1日400匹という限定数に応えるため、大規模な炭火調理が会場で行われます。

鮎は桂川産で、解禁直後の初夏の味覚を塩焼きで提供します。

家族で楽しめる体験コンテンツ





水槽のターコイズグリーンの水中で、子どもたちが両手を広げて鮎を追いかけるつかみ取り体験は、会場内で特に人気の高いコンテンツです。

水の感触とともに生き物に直接触れられる体験として、家族連れに親しまれています。

体験コンテンツはつかみ取りだけではありません。

「桂川水族館」では朝に桂川で採取した生き物がその日限りで展示され、子どもたちが川の自然環境を身近に学べます。

「三ツ矢サイダーLAB」では水の違いを比較しながら体験できるコーナーが設けられ、メダカや昆虫の展示、子ども向け体験ブースも会場に並びます。

屋台フードと会場の雰囲気





祭り扇と縄飾りで飾られた飲食ブースには、たこ焼き・フランクフルト・焼きそばなどの屋台フードが木製容器に盛られて並びます。

嵐山の緑豊かな中之島公園を舞台に、初夏の野外イベントならではの雰囲気が会場全体を包みます。

「嵐山若鮎祭2026」は入場無料で、子どもから大人まで参加できる構成となっています。

炭火焼き若鮎の試食には協力金1,500円（1ドリンク付き）が必要で、収益は桂川・嵐山の環境保全活動に直接寄付されます。

39年の歴史を持つこのイベントは、地域文化の継承と自然環境の保全を同時に支える場となっています。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 若鮎の試食は予約なしでも参加できますか？

A. 炭火焼き若鮎の試食は事前予約制で案内されます。

1日限定400匹のため、若鮎試食予約サイトからの予約が必要です。

Q. 鮎のつかみ取りや桂川水族館への参加に費用はかかりますか？

A. イベントへの入場は無料です。

鮎の試食以外の体験コンテンツについての詳細は、イベント特設サイトに掲載されます。

Q. 団体で若鮎試食の予約はできますか？

A. 企業・団体向けの団体予約にも対応しています。

詳細はイベント特設サイトまたは若鮎試食予約サイトから確認できます。

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