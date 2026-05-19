立ち食いそば屋でラーメンを販売している店が東京近郊にも何店かある。もちろんラーメン専門店の味という方向ではなく、大衆系とでもいえばいいのだろうか。シンプルなスープに小さめのチャーシュー、メンマ、ネギなどがのる昭和スタイルの味である。しかし、これが結構おいしかったりするのだ。

【画像】「立ち食いそば屋のラーメン」に合うトッピングを探してわかった“異次元のうまさ”の“意外な食材”はコチラ…その他の絶品トッピングも

そもそも、なぜ立ち食いそば屋にラーメンがあるのか。これは経営サイドからすれば、少しでもお客さんを取り込みたいという願望の現れということができる。



「ゆで太郎」にも中華麺のメニューがある

昭和の街中にあった大衆そば屋には、常にラーメンのメニューが存在していた。学生食堂にはそば・うどんとラーメンのコーナーがあった。基本的にはこれらと同じ理由だと思う。ただ、立ち食いそば屋の場合、スペース確保などの難しさから、簡単に調理できる範囲で対応するのが精一杯だと思われる。

立ち食いそば屋のラーメンに合うトッピングは何か？

ところで自分もたまに立ち食いそば屋でラーメンを食べることがあるのだが、そんな時よく考えることがある。ラーメンに天ぷらって合うのだろうか、他のトッピングは合うのだろうか（「玉子」「わかめ」が合うのは確認済）という疑問である。

そこで今回のテーマは「立ち食いそば屋のラーメンに合うトッピングは何か？」。

ラーメンを販売している立ち食いそば屋を紹介しつつ、トッピングの相性をゆる〜く考察することにした。調査対象は1.かき揚げ天、2.ちくわ天、3. 紅生姜天、4. ごぼう天、5. 春菊天、6. コロッケ、7. とろろ・めかぶ。それでは調査結果をご覧ください。

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立ち食いそば店の定番「かき揚げ天」をラーメンに

1.かき揚げ天／「天玉ラーメン」：「東武らーめん」春日部駅

東武アーバンパークライン春日部駅の7・8番線にある「東武らーめん」。

ラーメン専門の立ち食い店で「天ぷらラーメン」「天玉ラーメン」「コロッケラーメン」を食べることができる数少ない立ち食いラーメン店である（立ち食いそば屋ではないが天ぷらをチョイスできるので調査実施）。天ぷらは玉ねぎや人参をつかった「かき揚げ天」一択。

「天玉ラーメン」は「かき揚げ天」の他に、ゆで玉子、チャーシュー、メンマ、ワカメ、ネギ、ナルトがのる。醤油スープは鶏ガラや昆布、野菜などで出汁をとったもので飲みやすい。麺はやや細めだがコシはしっかりで量も多い。

この「かき揚げ天」はかなり大きい。醤油スープにほぐして食べていくと、またそばつゆで食べるよりスープの油分がのってうまみが増す。「醤油ラーメン」のトッピングとしては十分に相性がいいと思われる。

2.ちくわ天／「中華そば＋ちくわ天」：「ゆで太郎 もつ次郎 西五反田本店」

「ゆで太郎 もつ次郎 西五反田本店」はいつも繁盛している。

中華麺には力を入れているようで、「ニラ中華そば」や「ざる中華そば」などもそろうし、「朝ら〜」も人気のようだ。こちらで調査したのは「ちくわ天」。太刀魚の「ちくわ天」2つで120円とお得だ。「中華そば」560円は海苔、ホウレン草、ネギがのったシンプルなタイプ。麺はやや太めで甘味も感じる。醤油スープはしっかりしたタイプで塩味もある。

「ちくわ天」はナルトやかまぼこ系に近く、とても食べやすいトッピングだ。贅沢をいえばあと2つ位のせてもいい。ついでに無料の「たぬき」も入れたのだがこれはもちろん相性抜群。

3.紅生姜天／「醤油ラーメン+紅生姜天」：「名代富士そば自由が丘店」

「名代富士そば」では「煮干しラーメン」や「醤油ラーメン」を販売している。

「名代富士そば自由が丘店」で食べたのは「紅生姜天」170円をのせた「醤油ラーメン」540円。ラーメンにはゆで玉子半分、チャーシュー、メンマ、ワカメ、ネギ、ナルトがのる。

つゆは鶏ガラなどで出汁をとっていると思われさっぱりとした味。麺は「ゆで太郎」より細めである。さて、「紅生姜天」だが実にうまい。生姜と少しだけお酢っぽい味がスープに溶けだしてくる。

それがきりっと味を際立てている。「紅生姜天」はラーメンとかなり相性がいいトッピングである。

都内の立ち食いそば屋の中で“屈指の美味さ”と話題のお店

4. ごぼう天／「ラーメン+ごぼう天」：「みまつ馬喰横山店」

都営地下鉄馬喰横山駅からすぐにある「みまつ馬喰横山店」。こちらは都内の立ち食いそば屋の中でもラーメンのうまさが1位・2位を争う隠れた名店である。鶏ガラや豚ガラで炊いたスープは絶品だ。

「ラーメン」600円にはチャーシュー、メンマ、海苔、ネギがのる。そしてそこに「ごぼう天」120円をのせてもらった。つゆをひとくち。いい塩梅のつゆ、油分がぐっと沁みわたる。麺は縮れ麺で自家製かもしれない。ごぼう天はどうだろうか。

ガブリとかじってみると、これがスープと相まって堪らない香りを放つ。これはそばつゆより合うかもしれない。大発見だ。博多でも豚骨ラーメンに「ごぼう天」をトッピングするのが人気らしい。醤油ラーメンの方があうかもしれない。

なお、これからの季節は「たぬき」入りの「冷し和風ラーメン」680円もねらい目だ。是非とも食べてみたいメニューである。

立ち食いそば屋の定番「春菊天」は…？

5.春菊天／「醤油ラーメン+春菊天」：「百万石」赤羽東口駅前

赤羽駅東口駅前にある立ち食いそば屋「百万石」は、赤羽を愛する呑兵衛達が〆に食べる店としても有名である。「天ぷらそば」450円とワンコイン以内。「醤油ラーメン」460円という潔さ。

醤油ラーメンにはチャーシュー、メンマ、ネギ、ナルトがのる。そこに「春菊天」200円をオン。まずつゆをひとくち。うま味の利いたつゆである。

「春菊天」は枝ごと揚げるタイプではなく、ざっくりカットしてかき揚げ状に揚げたタイプ。つゆに浸かった春菊天を食べるとこれがベラボウにうまい。震えるうまさだ。ほろ苦さと油分が融合して何とも言えない大人の味が広がる。

もしかすると「春菊天」はラーメンスープの方が合っているかもしれない。ちょっと危機感を感じるレベルのうまさである。

5.春菊天／「冷しラーメン+春菊天」：「デイリーチコ」中野ブロードウェイB1

中野ブロードウェイの地下1階にある「デイリーチコ」は、ソフトクリームの聖地としてインバウンドにも人気の店である。しかし、店の半分は立ち食いそば・うどん・ラーメンのコーナーになっている。うどんは自家製、そば・ラーメンも生麺を使用。今回は「冷たいラーメン」510円と「春菊天」60円の相性を調査すべく訪問した。

待つこと3分。「冷しラーメン＋春菊天」が登場した。「冷しラーメン」にはハム、モヤシ、ネギ、たぬきがのる。

まずスープをひとくち。きりっと冷たくてあっさりとしたタイプでゴクゴク飲める。そしてこのハムというのが昭和っぽくて堪らなくうれしい。駄菓子屋的雰囲気である。それに「春菊天」が大人のほろ苦さを伝えてくれる。麺は縮れ麺で、コシも歯応えもナイスである。

とにかく丁度いい量だし、さっぱりあっさりいただける。大好きな一杯である。

懐かしの「コロッケ」、そして異次元の「とろろ・めかぶ」

6.コロッケ／「醤油ラーメン+コロッケ」：「梅もとヤエチカ店」

東京駅すぐの八重洲地下街にある老舗立ち食いそば屋「梅もとヤエチカ店」。「梅もと」は多い時は20店舗以上あったが今はここヤエチカ店のみで営業している。

食べたのは「醤油ラーメン」540円+「コロッケ」130円。今どき東京駅界隈でこの値段で食べることができる店は少ないだろう。

「醤油ラーメン」は、チャーシュー、メンマ、ワカメ、ネギがのる。麺の量がやや多い気がする。

「コロッケ」は十分大きくしっかりしたタイプ。「コロッケラーメン」は学食でよく食べた味で懐かしい。つゆは鶏ガラ系でしっかりしたタイプ。麺はやや縮れた麺でスープをよく持ち上げる。コロッケの甘味とスープと麺のつるっとした感覚が交互に訪れる。そば・うどんに「コロッケ」は定番であるのだが、ラーメンとも相性は十分によいと思う。

7. とろろ・めかぶ／「箱ラーメン+とろろ+めかぶ」：「名代箱根そば下北沢店」

揚げもの系の調査をひとまずクリアして、最後の調査はその他のトッピングの相性を調べに「名代箱根そば下北沢店」に足を運んだ。店は大きく変貌してしまった下北沢駅の改札内にある。券売機の前に立ち、選んだのは「箱ラーメン」450円、そしてトッピングは「とろろ」150円と「めかぶ」140円。

「箱ラーメン」はシンプルだ。ワカメとネギがのる。スープはやや濁った醤油ベースのタイプ。まずスープをひとくち。お、これはしっかりしたパンチのある味である。胡椒をかけるとさらにシャープな味になる。そこに「とろろ」と「めかぶ」をトローンと落としていく。

麺をからめて「とろろ」と食べてみる。ちょっとこれは堪らないうまさだ。「めかぶ」との相性はどうだろうか。これも絡めて食べてみると、こちらもナイス。「とろろ」と「めかぶ」をまぜまぜして食べ進むと、これはもう堪らない口幸感である。

新宿の「らぁめん満来」や「らぁめんほりうち」で「納豆ラーメン」を初めて食べた時の感動に近いものがある。あのネバネバ感が共通している。「とろろ・めかぶ」はラーメンにはとても相性がいいトッピングだった。

調査しなかったトッピングでも……

1.かき揚げ天、2.ちくわ天、3. 紅生姜天、4. ごぼう天、5. 春菊天、6. コロッケ、7. とろろ・めかぶ

以上のトッピングを調査してみた。この中で特に相性がいいと感じたトッピングは以下の通り。

・紅生姜天・・・つゆに溶けだす生姜の味が決め手

・春菊天・・・そばに劣らずいやそれ以上に合う

・ごぼう天・・・香りのハーモニーが堪らない

・とろろ・めかぶ・・・異次元のうまさかもしれない

また、調査しなかったトッピングでも、「納豆」や「とり天」は間違いなく相性がいいと思う。唐辛子をコロモに混ぜた「辛味とり天」はもっと合うと思う。「人参天」が合うことは、京成高砂駅前にある「新角」で調査済みである。

そば・うどんのトッピングは従来、その世界の味として認識されていると思う。かたやラーメンのトッピングは、チャーシュー、メンマ、野菜マシマシなどの定番のものが主流として考えられている。そうした固定概念を少し離れてみると、そば・うどんのトッピングも十分、ラーメンに合うことが意外にも認識された。

「ラーメン」にとって、いわばこの異色なトッピングとの組み合わせは、空白地帯のメニューを開発することができるチャンスかもしれない。

中華麺とそばつゆの相性もすごく良い

最後に余談だが、姫路駅などで人気のまねき食品株式会社が経営する「えきそば」ではラーメンの茹で麺にうどんつゆを合わせたメニューが人気である。小淵沢・甲府などで営業する「丸政そば」、日本橋・有楽町・新宿などで人気の「よもだそば」、板橋区役所前にある「蕎麦食堂いけち」、東武伊勢崎線竹ノ塚駅前の「なみはや竹ノ塚店」などでは、そば・うどんのつゆに中華麺（「黄そば」「らそば」などと命名）をチョイスすることができる。大阪の立ち食いうどん屋でも中華麺を選択できる店が多い。この組み合わせではそば・うどんのトッピングはほぼすべて相性がよい。

従来のラーメンの食べ方に飽きてしまった紳士淑女の皆様。思い切ってトッピングを変えてみてはいかがでしょうか。一度チャレンジしたら、抜け出せなくなる可能性もあるかもしれないですけれど。

（坂崎 仁紀）