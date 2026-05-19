〈《再審制度の見直しが進まないワケ》まるで市民感覚のない法務省のナゾ…村木厚子さんが見た「刑事司法ムラ」の異様な実態〉から続く

刑事司法に関する問題が相次ぎ、いつ誰が次の犠牲者になるか分からない日本。なんでそうなるのか、どうしたらいいのか、それを具体的かつ分かりやすく書いた本が出た。『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）だ。

【画像】無罪判決を受け、ハンカチを頬に当てる村木さん

著者は、村木厚子さん。厚生労働省局長時代の2009年、無関係の「郵便不正事件」で大阪地検に逮捕起訴され、無罪判決を勝ち取った後に職場復帰して、同省次官まで勤め上げた。

順調にキャリアを重ねるなかで、突如として身に覚えのない罪を着せられた村木さん。

出口の見えない日々の中、いかにして凄まじいストレスを乗り越えたのか。当時の心境をふり返ってもらった。（全3回の3回目／最初から読む）



村木厚子さん ©︎鈴木七絵／文藝春秋

聞き手・構成＝江川紹子

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どうしたら心穏やかに過ごせるのか？

――あんなに酷い目に遭っているのに、そうやって検察内部の人たちのことまで気遣うのが村木さんなんですよね。なんでそんなに優しいのかって、言われませんか？

村木厚子さん（以下、村木） うちの家族は、絶対にそれには同意しないですよ（笑）。

――でも、なんでそんなに怒らないのか不思議になります。私だったら、無実の罪で拘置所に入れられ、そこでいろんな規則にがんじがらめにされたりしたら、絶対怒りまくると思います。でも、あの時の村木さん、拘置所で怒ってないですよね。

村木 ないですね。

――むしろ好奇心を持って、拘置所の中を観察したり記録したりしている。どうしてそうなるんですか？

村木 その方が精神衛生上いいからですよ。どうやったら自分が心穏やかに過ごせるかを考えたらそうなったんだと思います。

それに、役所にいるといろんな社会課題が持ち込まれるんですね。その当事者は、たいていものすごい怒りを持っている。我々の仕事は、怒りの原因となっている課題をどう解決するかを考え、探すこと。それが癖になっているのかもしれませんね。

子供の頃から「喜怒哀楽」の感情のうち「怒」が一番少なかったように思います。そもそも私は反応が鈍くて、考えるのがゆっくりなんですよ。だから「これは怒っていいことだ」と気づいた時には、その場面は終わっていて、怒りを表明する場がない。そういうことはよくありますね。

――怒ったこと、ないですか？

村木 ないわけじゃないけど、怒って良い結果になったことは、たぶん一度もないような気がします。それもあって、身柄拘束をされている間も、自分の中で損得を考えて、一生懸命自分を守っていたんだと思います、自分なりのやり方で。

――村木さんなりのやり方……。

「今いちばん暇なのは村木さんです」

村木 今考えても仕方がないことは考えないで、横に置いておく、とか。それで、今できることに集中する。あと、何かあっても一喜一憂しない。こういうことは、仕事と家庭を両立する中で身についた処世術だと思います。おかげで、気持ちの切り替えはすごく早かったですね。今の自分にできることを確認して、その中からやることを選択する、ということなので、ストレスがたまりにくかったような気はします。

拘置所にいた時、「今しなきゃいけないこと」の一つが裁判準備でした。弁護士さんからも「一番暇なのは村木さんです」と言われて（笑）。積み上げると80cmくらいになる大量の証拠書面をじっくり読みました。

見落としがあるといけないので、一読した後、少し間をあけて、もう一度読む。仕事柄、文書を読むのは慣れていますし、そういうノウハウは身についていましたから。

家族も偉かったと思います。夫と娘2人で、「できるだけいつも通りの暮らしをしようね」と言い合ってたらしいんですよ。「いつも通り」ってすごく大事で、強いんですよね。次女も、普通に修学旅行にも行っていましたし。

“信じてくれている人がいる”のはすごく大きいこと

――ご家族の存在は、心の支えとして大きかったですか。

村木 やはり絶対信じてくれている人がいる、というのはすごく大きいです。私の場合、職場でも信じてくれる人が多かった。あとは体調管理ですよね。体の具合が悪くなると気持ちも折れちゃいますから。この二つが大事だったと思います。

――絶対的に信じてくれる人がいない場合はどうしたらいいでしょう。

村木 やはり最後は自分と向き合うしかないですよね。自分に、やったのかやってないのかって質問して、自分で答えていく。

ただ、私はすごく条件に恵まれていました。収入があって家事もできる夫がいて、かつ家族がみな信じてくれて、自分も健康だった。そういう好条件がそろっている人ばかりではないので、みんなも同じようにがんばれとは、とても言えません。

心の支えになった作家のことば

――戦う条件が整っていたとはいっても、検察は自分たちのストーリーを決めてしまっているし、日本の刑事裁判の有罪率の高さを考えると、もしかしたら有罪になってしまうという不安はありませんでしたか。

村木 そうなっても、ちゃんと立っていたい、と思いました。主任弁護人の弘中惇一郎弁護士には、ことあるごとに「村木さんはどうしたい？」と聞かれました。最初はそれが苦痛で、「先生が決めてくださいよ」と言いたくなるんだけど、何度も何度も聞かれる。そのうちに、「そうか、これは私の裁判だし、私の人生だよね」と思えるようになりました。

人任せにしていたら、負けた時には他人のせいにしたくなる。誰かのせいだと恨みながら人生を送るのは惨めで楽しくないな、と。だったら、結果はどうあれ、後の人生がまともになるよう、自分が後悔しないように戦おうと考えたんですね。そんな時に、サラ・パレツキーの本が差し入れられて、心に刺さる一節に出会うんです。

〈〈あなたが何をしてたって、あるいはあなたになんの罪もなくたって、生きてれば多くのことが降りかかってくるわ。（中略）だけど、それらの出来事をどういう形で人生の一部に加えるかは、あなたが自分で決めること〉（『サマータイム・ブルース』、山本やよい訳、ハヤカワ・ミステリ文庫）〉

以前読んだことがある本でしたけど、その時には全然響かなかったのに、拘置所という環境の中で「これだ！」と思いました。おもしろいものですね。

一番大事にしていたのは、ちゃんと顔をあげていようっていうことでした。やっと保釈になった時に拘置所から車で出ると、マスコミの人が待ち受けていてカメラがいっぱい並んでいましたけど、「絶対に顔を上げていよう」と思いました。

裁判の途中でも、仮に有罪判決が出たらどうするか考えましたけど、「それでもちゃんと胸を張っていよう」と。それが、自分の中にある真実を大事にすることのような気がします。

たとえ短くても、冤罪ではかけがえのない人生が奪われる

――そうすれば、いつまででも戦える、と。

村木 それでも、裁判を長引かせてほしくない、という気持ちはありました。60歳の定年までに決着をつけてほしい、と。定年を過ぎてしまえば、これから自分が役所で仕事をする機会を全部奪われてしまうわけです。それはもう取り返しがつかない。そのような状況を想像するだけで、とても恐怖感がありました。

袴田巌(はかまたいわお)さんのように逮捕されてから再審無罪まで58年とか、福井事件の前川彰司さんのように38年とかいうと、誰もが「これはひどい」と思いますが、それよりずっと短い期間であっても、冤罪ではかけがえのない人生が奪われるんです。

子供がいれば、その成長を見守るとか、あるいは仕事を続けるとか、そういう人生そのものを奪われるのは本当にひどいことです。なのに検察の人たちは、それを軽く見過ぎです。人生のどの期間も、その人にとっては取り返しのつかない、かけがえのない期間だということが、どうして分からないんでしょうか。

私は、無罪が確定した後、大阪弁護士会のイベントに出て、東住吉事件（※）の青木恵子さんのお話を聞いて衝撃を受けました。彼女は娘さんが火事で亡くなっているのですが、その悲しみのまっただ中に、警察から「おまえが殺したのと同じだ」といった言葉を浴びせられ、責め立てられて、虚偽の自白に追い込まれる。それで有罪判決が確定するという本当に過酷な体験です。

※1995年7月に大阪市東住吉区で発生した住宅火災で、長女（11＝当時）を保険金目的で殺害したとして母親の青木恵子さんと当時の内縁の夫が逮捕された冤罪事件。青木さんは自白を強要され、裁判で無期懲役が確定したが、出火原因は車庫の車からガソリンが漏れ、近くの風呂釜の種火に引火した自然発火の可能性が高いことが判明し、2016年に大阪高裁で再審無罪が確定した。

その後再審無罪となるんですが、21年間の身柄拘束で奪われたものはあまりに大きい。自由になったからといって、それが取り返せるわけでもない。息子さんの成長を見守れずにいた影響も大きいと思います。

その彼女がみんなの前で、本当につらい体験を話すのを見て、反省しました。私は当初、冤罪体験を話すのは楽しくないし、それが自分の役割だという自覚も余り持てずにいたんです。青木さんや袴田ひで子さんとの出会いで、私も刑事司法のことはしっかり関わらなければ、と思うようになりました。

――その思いを感じながら、ご本を再読したいと思います。本日はありがとうございました。

（江川 紹子）