〈ニュースを見て「私の事件と構図がそっくり」と…村木厚子さんが「もういちどペンを執る」と決めた“衝撃の理由”とは《郵便不正事件でえん罪に》〉から続く

刑事司法に関する問題が相次ぎ、いつ誰が次の犠牲者になるか分からない日本。なんでそうなるのか、どうしたらいいのか、それを具体的かつ分かりやすく書いた本が出た。『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）だ。

【画像】「普通に多数決をやれば負ける…」法制審に臨んだ村木厚子さん

著者は、村木厚子さん。厚生労働省局長時代の2009年、無関係の「郵便不正事件」で大阪地検に逮捕起訴され、無罪判決を勝ち取った後に職場復帰して、同省次官まで勤め上げた。



村木厚子さん ©︎鈴木七絵／文藝春秋

今国会の大きな焦点である「再審制度の見直し」。検察の権限維持を狙う法務省に対し、自民党内からは批判が噴出し、法案を提出できない異例の事態が続いていた。

かつて村木さんは、冤罪被害の当事者として、2011年に法務大臣の諮問機関として作られた法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」（以下「特別部会」）の委員を務めていた。当時、どんな問題に直面したのか。（全3回の2回目／つづきを読む）

聞き手・構成＝江川紹子

◆◆◆

普通に多数決をやったら負けてしまう

――村木さんが委員を務められた特別部会の話をもう少し伺います。あの時、最大の課題は、取り調べの全過程での録音録画を捜査機関に義務づけるかどうか、でした。最初から最後まで録音録画をしていないと、否認していた被疑者がどういう取り調べによって自白に至ったのかも検証できません。でも、警察はそれに激しく抵抗しました。

学者たちもそれに理解を示し、可視化の実現に暗雲がたれこめたところに、村木さんら5人の有識者が「取りまとめに向けての意見」という文書をまとめ、公表しました。これで風向きが変わりました。

対象事件は限られましたが、全過程の録音録画が実現しました。5人が一つの塊になったことで、大きな力になったと思います。みんなをまとめられたのが村木さんで、端で「すごい！」と思いながら見ていました。この5人は、最初からまとまっていたんですか？

村木厚子さん（以下、村木） いえいえ。最初はお互いに何を考えているのかわかりませんでした。ただ、法務省の委員の選定は極めて周到で、自分たちの考え方に理解を示す学者や専門家が多数を占めるように構成されているので、普通に多数決をやったら可視化を目指す側が負けると分かっていました。

私は役所で審議会の運営をやる事務局をたくさんやっていたので、どうやったら審議会が動くかは経験的に知っていたこともあり、どうしたらいいか考えました。

おそるおそるグループを作った

村木 まず最初に、日弁連や一般有識者の委員にお願いしたのは、誰かが自分と同じ意見を発言した時、必ず手を挙げて一言「○○さんに賛成です。私も同じ意見です」と言ってください、ということでした。普通、自分と同じ意見を他の人が言うと、「○○さんが言ってくれてよかった」とほっとして、それで終わってしまいますよね。

でも、それではだめなんです。議事録上はたった1人の意見ということになり、少数意見として簡単に切り捨てられてしまいますから。同じことを考えている人が何人もいることを示して、「これは無視できない意見だ」と見せることが必要なんです。

あと、発言の機会がそれほどない会議ですし、「ここは絶対守りたい」という点を書き出して書面にすることにしました。何人もが同じ意見を持っているのが一番見えやすいのは紙にまとめることだと思ったので。案文を書いた紙を持って4人の一般有識者1人ひとりに「これでどう？」「意見一致できる？」と聞いて回り、文言を調整しました。

最初は恐る恐るでした。連合の代表とか経団連から出ているとか、みなさん責任ある立場で参加しているわけですし。（映画監督の）周防正行さんには、「妥協をよしとしない」と断られるかもしれないと思っていましたが、加わってくれました。私はその時、すごく責任を感じましたね。

――この動きがなければ、全過程の録音録画はできなかったかもしれない。

村木 そうですね。役人の経験が生きる場面なんてめったにないのですが、それが生きたのはよかったです。実際に録音録画をやってみれば、弊害なんてないというのが、捜査の現場の人にも分かってもらえるでしょうし。

――冤罪の被害者や支援者たちは、すべての事件について全過程の録音録画を期待していたので、一部の事件の逮捕・勾留後の取調べに限定されたことにがっかりしている人もいました。

でも、私はあの時、男女雇用機会均等法が初めて制定された時のことを思い出したんですよね。

あの法律は、経済界からも労働界からも大変な抵抗にさらされながら成立しました。雇用に関して差別があってはならないと言っても、違反者に罰則があるわけではなく、「こんな法律作っても何の役にも立たない」という批判もありました。私もそう言っていた1人です。でも、法の施行を機に、世の中は少しずつ変わっていきました。度重なる改正もされ、今は差別の禁止がはっきり書かれています。

現場の状況も大きく変化しました。ゼロの状態から1を生み出す困難さに比べれば、1を2にバージョンアップするエネルギーはずっと少なくてすむ。だから、最初はたとえ不十分であっても、まずはゼロを1にすることが大事で、可視化についても同じことが言えるのではないか、と。

村木 最初の均等法は、労働省婦人少年局長として法案作成の中心となっていた赤松良子さんが「みにくいあひるの子」と言ったように、美しい白鳥となるまでに何回もの改正を経なければならず、私も担当部局がずっと努力しているのを見てきました。なので、新たに法律を作るというのは、そういうものだと思っていました。

だから可視化も――刑事訴訟法をしばしば変えるのは難しいでしょうが――とりあえず穴を開けよう、と。もっと強気に、全事件・全過程での実施を求める道もあったかもしれませんが、あの頃の我々の数と実力では、裁判員裁判対象事件など一部を対象とするのが精一杯でした。

学者たちは“裁かれる人”の側に立たない

――5人が塊になってがんばったとはいえ、特別部会での議論というのは大変だったんでしょう？

村木 本当に……。厚生労働省の審議会とは全然違いました。厚労省の審議会では、委員となる学者は国民の代表として参加していて、「公益」を大事にしてくださいます。異なる意見があっても、それをよく聞く。いろんな立場の人の思いや考えを聞いて、みんなにとってよい解決方法を探すのが学者の役割だ、という姿勢なんですね。

ところが法制審に出てくる学者はそうではない。私たちが発言すると、すぐ被せるように「それは違う」「間違っている」と断定するんですね。

だんだん分かってきたのは、刑事司法制度のエンドユーザーは裁かれる人なのに、その法律の素案を作る場に、裁かれる人の側に立ったり、そういう人のことを考える学者がほとんどいない、ということでした。みんな裁く側なんですよ。だから私はとっても嫌だったんですね。

裁判員裁判は、法律のプロではないけれど、常識をもった1人1人の市民が、証拠を見て、判断する結果を信頼してできた制度ですよね。それを考えれば、「素人は引っ込んでろ」と言わんばかりの法制審のやり方はおかしいと思うんですよ。

法務省はどういう神経なのか？

――村木さんは本の中で法制審について「法務省にとって都合の悪いことは決められない組織」と書かれていますが、本当にそうですね。今回の再審法改正のための法制審再審部会はもっとひどくて、一般有識者の委員が1人もいませんでした。

専門家といっても、再審や冤罪についての論文を書いた研究者はいない。時事通信のアンケートに「（そのような論文を）書いたことがある」と答えた研究者の委員はゼロでしたね。結局、日弁連の委員以外は、法務省の意向に沿う人たちばかりでした。

村木 私は逮捕されて取り調べを受けた時、検事から「真実は誰にも分からない」と言われました。確かに、検察官も弁護人も裁判官も、真実は知らないんですね。その一方で、やったにせよ、やっていないにせよ、被告人は真実を知っています。

つまり刑事司法は、真実を知らない人が、真実を知っている人を裁くわけですね。だから、裁く側は謙虚にならなければいけない。その謙虚さの表れとして、慎重に公正公平に裁ける制度を作るための法改正をしようということだと思うんですよ、ほんとうは。

それなのに、再審法などは超党派の議員連盟が作った改正法案より、はるかに後退した案を法制審がまとめ、法務省は平気で法案として出して来たんですよね。どういう神経なのか……。一般市民の常識とは、相当にずれている気がします。

――なんで法制審はあそこまでひどいんでしょうね。

刑事司法ムラの閉鎖性が問題

村木 法制審でも、他の分野の法律を議論する部会はもっとましだと聞きました。世の中が変わって制度を変えなければならなくなっているわけで、世の中の変わりようを分かっている人を委員に入れざるをえない。それで割と建設的な議論ができている部会もあるようです。

やはり問題は、検察が関わってくる刑事司法ですよね。検察官が刑事局長で、裁判における一方の当事者の人たちが主体になって事務局を構成する。だから、閉じられた世界になりがちですよね。自分も役人だったから分かりますけど、閉鎖的なムラは偏るんですよ。

――閉鎖性が問題……。

村木 やはり問題があったら、外の目を入れないと。空気も時々換えてあげないと、中にいる人たちもかわいそうですよ。

それに、猟犬のように「捕まえてこい」と言われて育つのだから、捕まえる、有罪にする方向にバイアスがかかるのは当たり前。自制しろと圧をかけるのではなくて、無理がかからないよう録音・録画をして監視の目を入れるとか、もう一方の当事者（弁護人）やレフリー（裁判官）にも証拠を開示して情報を持たせるとか、外側からルールを作ってあげないと。（つづく）

〈「どうして怒らずにいられたんですか？」無実の罪を着せられた村木厚子さんが、拘置所の中で決めた“3つのマイルール”〉へ続く

（江川 紹子）