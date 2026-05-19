祖父は一代で百貨店を築き上げた名経営者。両親はともに高学歴のインテリ。兄弟には歯科医もいる――。

《秘蔵グラビア》「ほぼハダカ姿も…」ぼったくりの帝王がホレた『美人女優』

そんな“恵まれた家系”に生まれた男は、なぜ歌舞伎町最大級のキャッチバー・チェーン「Kグループ」を率いる“ぼったくりの帝王”へと変貌したのか。栄光と転落、知性と欲望が交錯する、影野臣直の半生を追う。

作家・本橋信宏氏の文庫『歌舞伎町アンダーグラウンド』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



影野臣直氏（画像：『歌舞伎町アンダーグラウンド』より）

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元ぼったくりの帝王

「愛の街、恋の街、噂の花咲く宵の街、ここは新宿歌舞伎町、ご来店まことにありがとうございます。さあ、69番マリカさん、ハッスルハッスルハッスルタイム、よろしくお願いします。さ、ハッスルハッスルハッスルハッスル！ 66番カエデさん、そろそろよろしくお願いします。さあ、ハッスルハッスル！ 乗って参りましょう！ 乗って参りましょう！ ハッスルハッスルハッスルハッスル！」

歌舞伎町の喫茶室ルノアールで、影野臣直が暇つぶしに得意の場内アナウンスをやりだした。

流暢な語り口から、いかがわしさたっぷりの靄があたりに立ち込める。

「ありがとうございます、ありがとうございます。店内一杯に流れております、愛の名曲別れの名曲、メリー・ジェーン。これをラストソングとして本日の営業完全クローズ、完全終了とさせていただきます。素敵なお客様、まだまだまだまだまだまだまだまだお名残おしいですが、当店、警察当局の取り締まり厳しい折、11時45分過ぎてからの営業は固く固く禁じられております。ご了承いただきますようお願いいたします」

まるで70年代大衆キャバレーにタイムスリップしたような錯覚に見舞われる。

元ぼったくりの帝王の宴がつづく。

「星の降る夜はー そーれ、よいしょ、どっこい！ あなたとふたりでー えーい、よいしょ、どっこい！ ハッスルハッスルハッスルハッスル！ ハッスルハッスルハッスルハッスル！ ハッスルハッスルハッスルハッスル！」

前作『高田馬場アンダーグラウンド』にも登場した影野臣直、十八番の場内アナウンスである。

影野はテーブルのオレンジジュースで喉を潤す。

酒は浴びるほど飲んできたが、10代のころからタバコは一度も吸ったことがなく、コーヒー、紅茶、コーラの類も一切飲んだことがない。シンナーも覚醒剤もやったことはない。ぼったくりの帝王、意外とヘルシー。

「ベシャリが達者だったから、キャバレーの指示出しを任されたんです。高校生のときからバイトでやってましたよ。こっち（東京）にきてからステレオがほしくて歌舞伎町でも呼び込みをやってました」

祖父は経営者、両親はインテリ

影野臣直、1959年、大阪市生まれ。

祖父が一代で百貨店を築きあげた裕福な家族の長男として生をうけた。

父も母もインテリだった。父は将来、長男を歯科医にしようとしたが、急逝したため、長男は歯科医にならず、次男が医師となった。

長男は一浪ののち、1980年春、東京・白金のシティボーイ、シティガールの集うある大学に入学した。

田中康夫『なんとなく、クリスタル』が大ヒットして、ブランド品を身にまとう女子大生が話題になった。彼女たちはメディアからクリスタル族と呼ばれ、影野が在籍した大学はクリスタル族が集う大学としても有名だった。

ぼったくりの帝王は、実は時代の最先端をいくクリスタル族の一人だったのだ。

ステレオがほしかった影野青年は大学に通いながら、歌舞伎町で呼び込みのアルバイトをやりだした。

通行人に声をかけていると、ある日、目の前に好みのタイプが通りかかった。

「太地喜和子に似たすげえいい女でした。目が大きくて、顔立ちが派手。俺、派手な女が好みなんですよ。“飲みに行かない？”って声かけたのがきっかけです。俺より7つ上でした。そのころ借りていた大久保2丁目の俺の部屋に連れ込んで、それから同棲です」

太地喜和子は1943年生まれ、東映ニューフェース、同期に千葉真一がいる。俳優座に移り、文学座に入団。映画『男はつらいよ』や数々のテレビドラマに出演、人気を博す。

1992年10月13日、静岡県伊東市での『唐人お吉ものがたり』公演期間中の午前2時過ぎ、スナックのママが運転する乗用車が海に転落、酔っていた上に泳げなかったことで命を落とす。享年48。

影野青年と太地喜和子似の年上女性は結婚する。2人の男児に恵まれた。

「高学歴って、ぼったくりの世界では自慢にならない」

私が元ぼったくりの帝王とはじめて会ったのは、ある出版社の若手編集者と深夜、ラーメン店に入り、ドスの利いた声で呼びかけられたときだった。

茶髪のメッシュ、ピアス、高価な腕時計、サングラス、焼けた肌、豹柄のシャツ。

9時から5時までの世界に生きる男ではないことはたしかだが、ヤクザともどこか異なる放埒な空気をあたりに放っていた。

「最初のぼったくりはキャッチバーからですね。歌舞伎町でバイトしてて、池袋に移転して10カ月やって、営業停止になって、また歌舞伎町にもどったんです。それから個室ヌードをはじめました。すぐに店長です。1年くらいは大学に行ってましたけど。高学歴って、ぼったくりの世界では自慢にならないんですよ。むしろ貧しかったくらいのほうがいいんです」

歌舞伎町には毒トカゲのような男たちが徘徊している。

ポン引きとキャッチである。

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「お客さん、5000円ぽっきり！」

ところが、いざ会計に向かうと請求された額は10万円⋯⋯。帝王が明かした、ぼったくりを成功させる秘訣とは。

〈「ガサ入れ前に必ず連絡が入る」地元警察に渡す金額は毎月20万円⋯歌舞伎町・ぼったくりの帝王が明かした【闇の処世術】〉へ続く

（本橋 信宏／Webオリジナル（外部転載））