加護亜依、過去に「裸の付き合いがあります」女芸人を告白
元モーニング娘。でタレントの加護亜依（38）が、19日までに公開されたお笑い芸人の江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」に出演。過去に“裸の付き合い”があった女芸人を明かした。
【写真】「かわいすぎてやばい」“久々のツインテール”姿を披露した加護亜依
「江頭、加護ちゃんに連れられて初めての麻辣湯」と題した動画で、加護が出演。5月30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催予定の「エガフェス2026」に加護の出演が決定したことを報告。それを記念して同動画で、一緒に麻辣湯を食べに行くことになった。
食事をしながら同フェスの話題に。スタッフが加護と視聴者に、「ある女性のスペシャルゲストの方とユニットを組んで、パフォーマンスをしてもらうんです」と発表。ユニットを組む相手として、オアシズの大久保佳代子の名前を明かした。
加護は「ええ！大久保さん？」と驚き。同フェスで加護と大久保が、KAYOKOとKAGOの「K」を取ったSPユニット「ダブルＫ」を組むと説明を受けた。
大久保と一緒に仕事をしたことがあるのか聞かれ、「たぶん、あるのかないのかぐらいなんですけどね」と振り返り。しかし「私、大久保さんと1度、裸の付き合いがあります」「ていうのも、サウナ。同じサウナに行ってらっしゃってて、裸を見ました。セクシーでした」と告白した。
【写真】「かわいすぎてやばい」“久々のツインテール”姿を披露した加護亜依
「江頭、加護ちゃんに連れられて初めての麻辣湯」と題した動画で、加護が出演。5月30日に山梨・富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催予定の「エガフェス2026」に加護の出演が決定したことを報告。それを記念して同動画で、一緒に麻辣湯を食べに行くことになった。
加護は「ええ！大久保さん？」と驚き。同フェスで加護と大久保が、KAYOKOとKAGOの「K」を取ったSPユニット「ダブルＫ」を組むと説明を受けた。
大久保と一緒に仕事をしたことがあるのか聞かれ、「たぶん、あるのかないのかぐらいなんですけどね」と振り返り。しかし「私、大久保さんと1度、裸の付き合いがあります」「ていうのも、サウナ。同じサウナに行ってらっしゃってて、裸を見ました。セクシーでした」と告白した。