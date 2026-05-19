罪なき人であっても、ひとたび逮捕されれば、否認をしていると長期間の身柄拘束が続く「人質司法」が問題にされて久しい。しかも依然としてひどい取り調べが放置されている。

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裁判のやり直しを求めようにも、検察は肝心の証拠を出さず、裁判官の当たり外れもあって、再審のハードルは依然として途方もなく高い。やっとのことで再審開始決定が出ても、検察側の不服申し立てで実際の開始は先送りに。「これはいかん、再審法を改正すべし」との声が高まっても、法務省は検察の権限を維持する法案をごり押ししようとするばかり。これに自民党内から批判が噴出し、法務省は3度にわたって修正。法案は予定より1カ月遅れでやっと了承されたものの、国会審議で野党側からさらなる修正を求められるのは必至だ。

このように刑事司法に関する問題が相次ぎ、いつ誰が次の犠牲者になるか分からない日本。なんでそうなるのか、どうしたらいいのか、それを具体的かつ分かりやすく書いた本が出た。『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（講談社）だ。

著者は、村木厚子さん。厚生労働省局長時代の2009年、無関係の「郵便不正事件」で大阪地検に逮捕起訴され、無罪判決を勝ち取った後に職場復帰して、同省次官まで勤め上げた。



村木厚子さん ©︎鈴木七絵／文藝春秋

今この本を出したのはなぜか。冤罪という人生の試練を乗り越えられた力の源泉はどこにあるのか。さらに法務省主導の審議会で一部とはいえ目的達成に導いた裏事情まで、村木さんに話を聞いた。（全3回の1回目／つづきを読む）

聞き手・構成＝江川紹子

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「自分は珍しい経験をした」と思っていた

――新しく出された本『おどろきの刑事司法』が評判になっています。無罪が確定した後、ご自身の体験をまとめた本『私は負けないー「郵便不正事件」はこうして作られた』（2013年、中央公論新社）を出されましたが、再び筆を執ったのはなぜですか。

村木厚子さん（以下、村木） 前著を出した頃、自分は希有な経験をしたんだと思っていました。でも、その後もいろんな問題のある出来事が起きています。プレサンス事件も大川原化工機事件も、組織で働く人が巻き込まれているんですね。

役所を辞めてから、民間企業の人とのお付き合いも増える中で、「僕も取り調べを受けました」という人にずいぶん会いました。談合事件などでは、事業に関わった人をすべて網羅的に取り調べたりしますから。でも、会社の恥になるとか、いろんな噂を立てられるのを恐れるとかで、外には話していない人がこんなに多いのか、と分かりました。

刑事司法の実情があまりに知られていない

村木 刑事事件の疑いをかけられた方が私を訪ねてこられることがあるんですが、皆さん同じことを言うんですよ。「日本の司法がこんな風になっているとは知らなかった」って。世間の人にもっと刑事司法の実情を知ってもらう努力をしなければ、と思いました。それで、「刑事司法は実は身近な問題なんですよ、特に働く人たちは結構巻き込まれる可能性があるんですよ」という趣旨で本を書くことにしたんです。

私は、2011年に法務大臣の諮問機関として作られた法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」（以下「特別部会」）の委員を務めたんですが、そこに参加していた他の一般有識者委員だった4人と、委員の役割が終わった後も一緒に勉強会を続けています。そのメンバーと話し合いながら、書き進めました。

法務省は制度を見直す気があるのか

――特別部会は2014年7月に、裁判員裁判対象事件と検察の独自捜査事件で取り調べの全過程の録音録画を行うなどの法改正の要綱をまとめました。それに基づいて刑事訴訟法が改正され、2019年から録音録画が義務づけられています。

取り調べの可視化実現は画期的なことでしたが、対象となるのは全事件の3％程度。それも含めて、施行から3年後に見直しをすることになっていましたね。

村木 特別部会の時は、5人とも悩みに悩みました。その結果、たとえ一部の事件であっても、まずは取り調べの録音録画をスタートさせることを優先することにし、3年後の見直しで全面的な可視化につなげられるような仕掛けを入れて、結論に賛成しました。なので、みんなずっと宿題を抱えたような気持ちなんですよ。

ところが法務省は、3年後の見直しのための「刑事手続きの在り方協議会」は作ったけれど、日程がなかなか入らない、メンバーに市民は入れない、議論をマスコミに公開しない、という状態。本当に腹立たしく、5人で要望書を出したりもしましたが、事態は変わりませんでした。

そうこうしている間にも、問題は次々に起きる。大阪のプレサンス事件なんて、私が巻き込まれた事件と構図がそっくりです。検察はほとんど何も変わっていないんですね。そのことがなかなか知られていません。

本の名前は「絶望の刑事司法」にしようとしていた

――私は以前、村木さんに長時間かけて事件のお話を伺いましたが、検察からあんなにひどい目に遭ったのに、村木さんはそれでも検察に対して怒りをぶつけるより、「これで変わってくれるんじゃないか」という期待をしているように見えて、驚いた記憶があります。

村木 実際、そう思っていました。特別部会のときも、3年後の見直しが入ったので、絶望的とは思いませんでした。前に進める可能性がある、と。でも、動かない。この数年の法務省の状況を見ていると、かなり絶望的です。問題を指摘されているのに、ただただやり過ごそうとしているのがあまりに露骨で。

不祥事が起きた時、第三者委員会で検証するのが当たり前になった時代でも、絶対に第三者委員会を作らないのは検察と裁判所。第三者委を作らずとも、真摯に批判と向き合い、問題は出し切って再出発するように努めるべきだと思うのですが、あれだけ様々な事件が立て続けにあっても、検察は向き合わない。裁判所は陰に隠れて出てこない。これでは司法は一向に改善されない。

だから、この本のタイトルも当初は『絶望の刑事司法』にしようという案もありました。でも、検察も裁判所もなくなってはいけない組織なので、ちょっとだけ望みを残そうということで、『おどろきの刑事司法』としました。（つづく）

〈《再審制度の見直しが進まないワケ》まるで市民感覚のない法務省のナゾ…村木厚子さんが見た「刑事司法ムラ」の異様な実態〉へ続く

（江川 紹子）