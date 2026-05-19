藤沢市役所職員50歳女がコンビニで万引き…追いかける店長押し倒し大暴れ　バッグに味付け卵やチャプチェも　神奈川

神奈川・藤沢市役所に勤める公務員の女が、川崎市内のコンビニで焼き鳥の冷凍食品を万引きし、追いかけてきた店長を押し倒してけがをさせた疑いで逮捕された。

バッグからは、ほかにも食品が見つかっており、警察は余罪があるとみて調べている。

バッグに焼き鳥の冷凍食品を入れ立ち去る女

カメラが捉えたのは、神奈川・川崎署から出てきた大淵邦代容疑者（50）。

神奈川・藤沢市役所で働く公務員だ。

15日午前6時半ごろ、大淵容疑者は川崎市内のコンビニに入ると、持っていたバッグに焼き鳥の冷凍食品を入れ、会計をすることなく店をあとにした。

容疑を認めるも余罪か…バッグに他の食品も

防犯カメラで万引きを目撃した店長がすぐに声をかけたが、逃走した。

さらに追いかけてきた店長を押し倒し、ひっかくなど暴れ、けがをさせたという。

調べに対し「万引きをして、捕まえに来た店員にけがをさせたことは間違いありません」と容疑を認めている大淵容疑者だが、バッグからは、ほかにも味付け卵やチャプチェも見つかっていて、警察は余罪があるとみて調べている。

（「イット！」5月18日放送より）