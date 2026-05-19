スーパーホテルクリーンは、「WELLSTAY Osaka Namba Apartment hotel-Coco chill」を4月11日に開業した。

「WELLSTAY」ブランドの6店舗目となる完全無人の長期滞在型特区民泊で、全客室に専用ベランダを設け、8階の2室にはプライベートテラスを備える。客室は4〜7名対応の全32室で、ロフトシングルベッド2台とダブルベッド1台の4名用、シングルベッド1台とダブルベッド2台の5名用、シングルベッド6台の6名用、ダブルベッド2台と布団2組とソファベッド1台の7名用の4タイプを設ける。

室内にはキッチン、乾燥機付き洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルを備え、YouTubeやNetflixやスマホミラーリングに対応したチューナーレステレビを設置する。エントランスにセキュリティ設備を導入し、グループ共通のチェックイン・チェックアウト方式と、スタッフと対面で会話できる遠隔コミュニケーション機器を採用する。

館内にはソファやテーブル、Google TV、無料のウォーターサーバー、ソフトドリンク自動販売機を備えた1階共有スペース「Cocochill Lounge」を設け、宿泊前後も利用できるコインロッカーを配置する。

アクセスは、Osaka Metro御堂筋線なんば駅から徒歩約8分、Osaka Metro四つ橋線大国町駅から徒歩約9分、JR大和路線なんば駅から徒歩約8分、南海なんば駅から徒歩約8分。