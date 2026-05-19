【写真クイズ】この食材の名前は？　「エメラルド」と称されることも

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■サクッ

正解：ピスタチオ

難易度：★★☆☆☆

おつまみにも、スイーツにも大活躍

ピスタチオとは、ウルシ科カイノキ属に分類される落葉高木から採れる種子のことです。その鮮やかな緑色から「ナッツの女王」や「エメラルド」とも称され、世界中で愛されています。

その歴史は非常に古く、紀元前数千年前から中近東の乾燥地帯で食用とされてきました。聖書にも、カナン地方の特産品としてエジプトへの贈り物に選ばれた記述があり、古くからこの地域において価値のある作物と見なされていたことがわかります。

世界的な生産量の大部分を占めているのはイランとアメリカ（おもにカリフォルニア州）です。この2国で世界のシェアの多くを分け合っていますが、トルコやギリシャ、イタリアのシチリア島なども、量は少ないながらも非常に高品質なピスタチオを産出することで知られています。

とくにシチリア島のエトナ山麓で栽培される「ブロンテ産ピスタチオ」は、2年に一度しか収穫されない希少価値から、世界最高峰の品質と称えられています。

濃厚なコクと華やかな香りがピスタチオの最大の魅力です。ナッツのなかでは比較的軽やかな口当たりでありながら、噛むほどに甘みとコクが広がり、バニラやミルクを思わせるような香りが鼻に抜けます。

この味わいのバランスのよさこそが、塩味のおつまみとしても、甘みを生かしたスイーツの材料としても幅広く使われる理由です。

殻付きのままローストされたものを手で剥きながら食べるのが一般的ですが、ペースト状にしてパスタソースに混ぜたり、細かく砕いて肉料理や魚料理の衣（クラスト）にしたり、使い方のバリエーションは実に多彩です。

中東では、細い麺状の生地で包んで焼き上げる「バクラヴァ」などの伝統菓子作りに欠かせない存在です。

バクラヴァ

ちなみに、ピスタチオは雌雄異株といって、オスとメスの木が分かれており、風によって受粉が行われるため、広い土地に計画的に植える必要があります。

また、植樹してから実が安定して収穫できるようになるまでに7年から10年もの歳月がかかるため、忍耐強い管理が欠かせません。

美味しいピスタチオの見分け方

まずは、殻の開き具合を確認してください。

ピスタチオは熟すと自然に殻がパカッと割れますが、この割れ目が大きく、中の緑色の実がしっかり覗いているものが良品です。

逆に、割れ目がないものや、極端に小さいものは、未熟なうちに収穫された可能性があり、味も薄く、剥きにくいことが多いので避けたほうが無難です。

中の実が鮮やかな深緑色をしているものほど、風味が高く高品質とされています。黄みが強かったり、茶色くくすんだりしているものは、鮮度が落ちているおそれがあります。

袋入りのものを購入する場合は、実の大きさが揃っているか、袋の底に粉が溜まっていないかもチェックポイントです。大きさが均一なものはローストの火の通りも一定で、味のムラがありません。

袋の底に細かな粉が大量に溜まっているものは、乾燥が進みすぎて実がもろくなっているか、鮮度が著しく低下している証拠です。

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ピスタチオの注目栄養素

注目したい栄養素は、強力な抗酸化作用を持つ「ルテイン」や「ゼアキサンチン」といったカロテノイドです。ナッツ類のなかでもピスタチオに多く含まれています。スマートフォンの普及などで目を酷使しがちな現代人にとって、視機能を守る心強い味方となってくれる食材です。

さらに、細胞の酸化を防ぐビタミンEも豊富に含まれています。

カリウムの含有量が多い点も見逃せません。カリウムは、体内の余分な塩分を排出して血圧を調整したり、気になるむくみを解消したりする働きがあるといわれています。

また、悪玉コレステロールを抑制するとされるオレイン酸などの不飽和脂肪酸が主成分であり、血液をサラサラに保ち、生活習慣病の予防をサポートしてくれます。

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