人気ライバーで起業家の飯田祐基氏が19日までに、SNSや動画を更新。東京・新宿で豊胸・脂肪吸引のクリニックを開業しているDr.あやこむこと向山綾子医師と結婚したと発表した。

飯田氏は、24年1月5日に発表した体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」の会社「これからミステリ」について、約2億8000万円の赤字を出したことなどを受けて、店舗運営以外の事業から撤退すると発表後、向山医師との結婚を発表。「最近、実質、倒産しました飯田です。エグいよね！」などと苦笑した。

向山医師は、YouTuberヒカルの企画「才色兼備な美人女医5人と男5人が1日デートしたらガチで好きになってしまいました」にも出演。出会いは、飯田氏が25年12月に開業した東京・西麻布のおばんざい店「香礼木」で会い、意気投合したと明かした。ヒカルにも出会って2日目で紹介し「こんなエエ子、いないで。逃したらアカンで」と言われたという。

ただ、出会いは「めっちゃ最近」（向山医師）の今年1月で、飯田氏は「付き合ったのは2月3日」と明かした。動画の収録は4月下旬で、実質3カ月でのスピード婚だと明かした。同氏が実質、倒産したタイミングで「人生で2番目に金、ない」と告げていたという。向山医師は「稼げないわけじゃないし、稼ぐ能力もあるけど。赤字もあるっちゃあるけど、それって何か挑戦した結果じゃないですか？ それは、あまり気にならなかった」と語った。飯田氏は「あり得ないくらいいい女でしょ？ 決めるでしょ！ 圧倒的に、この子しか無かった。一生、大事にしたいと思った」などと熱く語った。