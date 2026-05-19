＜大相撲五月場所＞◇九日目◇18日◇東京・両国国技館

【映像】反響集めた取組直後の光景（実際の様子）

体重70キロ台の軽量力士と、130キロを超える巨漢力士による約60キロの体格差対決において、決着直後に発生した勝者の“ある行動”に注目が集まっている。激しい攻防の末、土俵下へ転落しそうになった敗者に対して勝った力士がとっさに見せた紳士的な振る舞いに、視聴者からは「えらい」「やさしみ」など称賛のコメントが相次いだ。

そんなファンをほっこりさせる光景が見られたのは、序ノ口二枚目・風ノ華（押尾川）が序ノ口二十二枚目・本多（錣山）を押し出しで下した一番。19歳の風ノ華は身長173センチ・体重78.5キロと小柄な体格の一方、対する本多は15歳にして身長177センチ・体重139キロという圧倒的な体躯の持ち主。年齢差、体格差ともに大きな注目を集めるフレッシュな若手同士の対戦となった。

立ち合い低く鋭く踏み込んだ風ノ華は、体重で勝る本多の懐に深く潜り込むと、下から一気に圧力をかけて前へ。本多を土俵際まで一直線に押し出し、見事な白星を挙げた。直後、勢い余って土俵下に転落しそうになった本多の巨体を、風ノ華が瞬時に右手でがっちりと抱きとめ、土俵上へとグッと引き戻して転落を防いだ。自らも体勢を崩しそうになりながら見せたこの優しい気配りに、館内からは拍手が送られた。

体重差を跳ね返した見事な相撲内容と、その後に見せた紳士的な振る舞いに対し、ABEMAの視聴者からは「やさc」「えらい」「やさしみ」といった絶賛の声が続々と寄せられた。また、大人と子供ほどの体格差に改めて驚くファンからは「78kg vs 139kg」といったコメントも上がっていた。なお、この一番で敗れた本多は手痛い黒星となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）