テレビ東京「よじごじDays」リポーターを務めたモデルで女優の島村みやこ（36）が19日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。

島村は「お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが昨日、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。生まれたばかりの愛娘を抱いた動画も公開した。

「本当は妊娠中からみなさんにご報告をして、一緒に経過を見守っていただきたかったのですが、この子を授かる前に流産を経験したこと、そして今回は第一子の時とは比べものにならないほど体調の変化やマイナートラブルも多く、無事に会えるその日まで、毎日不安な気持ちを抱えながら過ごしていました」と振り返り、報告が遅れた事情を説明。「出産は今回も本当に命懸けで、何度も心が折れそうになりながら、改めて“命を産むこと”は奇跡なんだと感じました」としみじみとつづった。

続けて「実は出産当日も、想像していなかったハプニングや色々な出来事があって…その時のお話や出産レポについては、また改めて投稿できたらと思っています」とし、「これからは二児の母として、慌ただしくも愛おしい毎日を大切に過ごしていきたいと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

島村は今年1月2日の投稿で「この度、新しい家族がひとり増えました」と第1子出産を報告していた。