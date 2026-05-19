◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのゴームズＧＭが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦を前に会見し、前日に過去最高の投球を見せた佐々木朗希投手（２４）について言及した。ゴームズＧＭは「本当に順調に成長しています。登板ごとに良くなっているのが分かる。昨日は特にストレートのコマンドが素晴らしかった。初球ストライク率も７０％以上でしたし、『これは継続できる』と思わせる指標が揃っている。自信もついてきている」と確かな成長にうなずいた。

佐々木は前日１７日（同１８日）、敵地・エンゼルス戦に先発し、７回９１球を投げて４安打１失点、８奪三振の好投を見せてメジャー通算３勝目となる２勝目（３敗）を挙げた。メジャー２年目で７回は最長で、８奪三振は最多。先発した試合での無四球も初めてで、援護点にも恵まれ、最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だったが、渡米後最高とも言える結果を残した。防御率は５・０９となった。

計９１球のうち直球は３７球で、割合はわずか４１％。２種類のスプリットとスライダーを織り交ぜ、的を絞らせなかった。フォークと高速スプリットを使い分け始めた４月２５日の本拠地・カブス戦以降では最も低い直球割合。平均９６・６マイル（１５４・５キロ）と球速は控えめだったが、圧巻の内容だった。同ＧＭは「他の球種との見分けづらさが非常に良い。昨日はスライダーも良かった。球種の幅が広がり、ストレートも高めを使えることで、かなり良い組み合わせになっている」と絶賛した。

佐々木はメジャー２戦目の今季は開幕から先発ローテーションを回って８試合で２勝３敗、防御率２・０９。ロバーツ監督も「心を開くようになっている」と精神的な成長を指摘する。ゴームズＧＭは「本当に素晴らしい仕事をしている。朗希自身も努力している。ＮＰＢから来ることがどれだけ大変か、私たちはもっと理解しないといけない。問題は“メジャーで投げられるか”ではなく、適応の部分。１０月（ポストシーズン）で彼の実力は証明したからね。今は信頼関係とコミュニケーションが育ってきている」と確かな手応えを得た様子だった。