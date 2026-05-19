クレ・ド・ポー ボーテのミニサイズ登場♡旅行にも最適な贅沢スキンケア

ラグジュアリースキンケアブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」から、人気スキンケアライン「キーラディアンスケア」のミニサイズが2026年7月21日（火）より登場します。ローションとモイスチャライザー全6品を約2週間じっくり試せるサイズ感で、旅行やトライアルにもぴったり♡先端サイエンスと贅沢な使い心地を気軽に体感できる注目のラインアップです。

キーラディアンスケアとは？

キーラディアンスケアは、美容液・ローション・モイスチャライザーの3ステップで輝きを育む、クレ・ド・ポー ボーテを代表するスキンケアラインです。

独自のサイエンスアプローチ「肌の知性※1」に着目し、ラディアントリリーエキスGL※2を配合。乾燥などの環境ダメージから肌を守り、透明感とうるおいに満ちた肌へ導きます。

今回発売されるミニサイズは、約2週間じっくり試せる容量。高級感あふれる使用感や香りを、より気軽に楽しめるのが魅力です。

※1「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です。

※2 保湿・整肌（マドンナリリー花エキス、グリセリン）

ReFaの新フェイスケア「リファ3Dモーション」で立体美あふれる印象へ

ローション＆乳液を全ライン紹介

今回登場するミニサイズは、肌タイプや使用シーンに合わせて選べる全6品です。

「ローションエサンシエルA＜化粧水・モイスト＞」75mL 6,600円（税込）は、濃密なうるおいで満たし、つややかな肌へ導くエッセンスローション。

発酵美容成分「プレシャス米麹発酵エキス※3」を配合し、乾燥や肌あれを防ぎます。

「ローションエサンシエルC＜化粧水・クリア＞」75mL 6,600円（税込）は、みずみずしい使用感で透明感を引き出し、なめらかな印象の肌へ整えます。

日中用乳液「エマルションプロテクトゥリス（ジュール）」30mL 3,850円（税込）は、SPF25・PA+++で紫外線対策も叶うアイテム。軽やかなテクスチャーで朝の肌を心地よく包み込みます。

日中用クリーム「クレームプロテクトゥリスR（ジュール）」12g 4,180円（税込）は、濃密なうるおいとハリ感を与えながら、日中の環境ダメージから肌を守ります。

夜用乳液「エマルションアンタンシヴ（ニュイ）」30mL 4,400円（税込）は、日中の乾燥ダメージを受けた肌をやさしくケア。ふっくらとした弾力感のある肌へ導きます。

夜用クリーム「クレームアンタンシヴR（ニュイ）」12g 4,840円（税込）は、こっくりとしたリッチな使用感で、夜の肌に贅沢なうるおいをチャージ。ハリ・弾力に満ちた肌へ整えます。

※3 保湿（アスペルギルス培養物）

心まで満たす贅沢な使用感

キーラディアンスケアは、スキンケア効果だけでなく、心地よいテクスチャーや香りも魅力。

希少なランや天然ローズ、マドンナリリーを中心とした優雅な香りが、毎日のケア時間を特別なひとときへと変えてくれます♡

さらに、ローションは角層深部※4までうるおいを届ける独自技術を採用。乳液やクリームは昼夜それぞれの肌リズムに着目し、24時間うるおいと輝きをサポートします。

旅行用としてはもちろん、ライン使いを試してみたい方にもおすすめのミニサイズ。クレ・ド・ポー ボーテの世界観を堪能できるラインアップです。

※4 角層まで

まずはミニサイズで極上ケアを体感♡

約2週間たっぷり試せるクレ・ド・ポー ボーテのミニサイズは、ラグジュアリーなスキンケアを気軽に始めたい方にぴったり。持ち運びしやすいサイズ感なので、旅行や出張でも上質なケアを楽しめます。

肌のうるおいと輝きを高めるキーラディアンスケアで、毎日のスキンケア時間をワンランク上のご褒美時間にしてみてはいかがでしょうか♡