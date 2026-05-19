リーグ１位と今季のセ界を席巻しているヤクルト。快進撃を支えている選手の１人が今季、新加入したストッパーのホセ・キハダ投手（３０）だ。開幕から１６試合連続無失点に抑え１勝、リーグトップタイの１３セーブをマークする絶対的な守護神。助っ人左腕の“必勝の儀式”とは−。

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スタンバイＯＫの“号砲”だ−。恒例となった独特の登場シーン。神宮球場のブルペンで準備を終えたキハダの表情がグッと引き締まる。まるで助走するように体勢を整え、全力疾走をしてマウンドに向かう。

必勝儀式のようなルーティン。「一つの自分の中でやってる、集中するためのスイッチ。そこから、もうゲームが入るっていうこと。意識的にやっている」。ダッシュをし、フェアゾーンに入るとスイッチがオンになる。

集中力が高まり、マウンドで一気に大爆発させるように左腕から剛速球を繰り出す。球威のある直球主体の投球。最後を締めると両手を突き上げてド派手に雄たけびを上げることもある。「神様に感謝を伝えるっていう意味で腕を上げる」。初登板から１０戦連続セーブのプロ野球新記録達成。１６試合に登板し１勝、リーグトップタイの１３セーブ、防御率０・００と抜群の安定感を誇る。

来日１年目。メジャー通算１４２試合に登板した経験もあるが、舞台を日本に移したことで、ダッシュでマウンドに向かう新たなルーティンにトライした。「新しい環境で心機一転、新しいものを取り入れるという意味です。自分の中で新しいルーティンを始めようっていうことで決めてやってる」。周囲からのアドバイスを受けたわけではなく自ら考案した。

経験が豊富だけに「いろいろなルーティンがある」。ブルペンでキャッチボールをする際、通常より１・５倍重いボールを使用して肩慣らしをする。「クラブハウスでは、ホットクリームを（左腕に）塗って、血行の流れとかを良くしたりします」と明かす。

多くのルーティンがある中で自ら発案したものは特別だろう。異国の地で一念発起し、集中力を高める必勝の儀式で結果を残すことで「日本で長くやりたい」という思いも込められている。

「日本の野球も好きだけど、家族のことも考えると（日本は）すごくいい環境だと思います。スワローズも、いいチームなので５年ぐらい、いられればなと思います」。今季リーグ１位と快進撃を見せるツバメ軍団にとって、助っ人左腕の存在は不可欠。何度もマウンドまで全力で走って最後を締め、チームの勝利に貢献する。（デイリースポーツ・伊藤玄門）