高市総理はきょう（19日）、韓国の李在明大統領との首脳会談に臨むため、さきほど羽田空港を出発しました。

出発に先立ち高市総理は「じっくり議論を深めて成果をもたらすということを楽しみにしている」と意気込みを語りました。

高市総理は19日から20日の日程で韓国を訪問し、李在明大統領の故郷・安東で首脳会談を行うため、さきほど、羽田空港を出発しました。

高市総理

「両政府間の協力や日韓関係の一層の発展に向けた方向性について、李在明大統領とじっくり議論を深めて、成果をもたらすということを楽しみにいたしております」

出発に先立ち高市総理は19日午前官邸で記者団の取材に応じ、中東情勢やインド太平洋地域情勢を含む厳しい国際情勢の中で、「日韓関係、日韓米の連携の重要性は一層増している」と指摘した上で、李在明大統領との会談で「成果をもたらすということを楽しみにしている」と意気込みを語りました。

さらにエネルギーに関しても「具体的な協力のあり方をしっかり議論していきたい」と強調しました。

政府関係者によりますと日韓両政府はエネルギー安全保障での協力を具体化するため、「産業・通商政策対話」を立ち上げる方向で調整しているということです。