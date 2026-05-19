元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿 日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。自身の“出馬”に関するうわさに苦笑した。

ともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏とトーク。鈴木氏は「選挙の話来たことないの？」と出馬要請を受けた経験を尋ねると、古市氏は「全然、僕はそんな。おさむさんはあります？」と返した。

鈴木氏は「俺はないです」としつつ「ないですけど、（出身が）千葉県の南房総市なんですけど。放送作家を辞めたタイミングで俺が選挙に出るっていううわさがすごい広まって。南房総市長で。広まったんです」と自身に市長選出馬のうわさがあったことを明かした。

また「実家帰る時に道の駅で揚げ物をやってるおじさんに『おい！お前、選挙出んのか？』って言われて。『おいお前』もひどいよね。仮に選挙出るんだとしたらさ、選挙出ようとしてるかもしれない人に『おいお前』はないだろって」とツッコミ。「この間選挙があったんです。選挙の2週間ぐらい前に、安房神社っていうすごい有名な神社があって。行ったらテキ屋のおじさんが歩いてきて『頼む！選挙出てくれ！』って言われて」とまさかの懇願に苦笑いだった。