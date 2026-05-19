＜運動系の習い事＞決め手に欠ける…好きなスポーツはないけれどオススメありますか？
運動系の習い事っていろいろありますよね。しかしいろいろありすぎて、何を習わせればいいのか悩んでしまうなんてこともあるでしょう。なにかやりたいことがあればいいのですが……。
『運動系の習い事を習わせたいけど、とくにやりたい競技はない場合、どう選んだ？』
どうやら親子ともに、興味や関心がある特定の競技はない様子。しかし、とくに理由は明記されていませんでしたが、投稿者さんは運動系の習い事を検討しているようです。さて、このようなケースにママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『スイミングは？ 学校の授業だけだと時間数が限られるし、定番の習い事だし体験に行ってみたら？』
『水泳はいいよ。風邪を引かなくなるし、心肺機能も鍛えられると聞いたことがある』
運動系の習い事のみならず、子どもに習わせたい習い事としても人気が高い“スイミング”を推す声が目立ちました。早いお子さんだと0歳からはじめているなんて声も耳にするぐらい。習い事としての人気の高さを感じさせられますね。気になるのは「学校の授業だけだと時間数が限られる」の声。学校で水泳の授業があるのだから、わざわざ習わなくても……と思う親御さんもいるかもしれませんが、ママたちの声を見ていると、物足りなさを感じるのでしょうか。水泳をやることで得られるメリットを最大限に活かしたいのであれば、習い事として通う方がいいのかもしれませんね。
『スイミングいいよ。泳げて損なことはないし』
ママの声にあるように、泳げなくてもいいけれど、泳げて損になることはないでしょう。有事の際だけでなく、単純に海やプールに遊びに行ったとき、泳げれば楽しそうではありますよね。そのような娯楽的観点でもスイミングはオススメではないでしょうか。
体操教室も楽しいよ！
『それなら体操教室は？ 鉄棒や跳び箱、逆上がりや側転、トランポリンや短距離走あたりをやる。だから体育でつまずかないし、なんなら一瞬ヒーローになれることもある。自己肯定感を育めると思うよ』
『体操教室もいいと思う。内容によるけど、体幹が鍛えられるよ』
スイミングに続き、オススメとの声が目立っていたのは“体操教室”でした。教室によって内容や難易度にかなり違いがあるようですので、一度体験へ行ってみてはという声も複数寄せられていました。学校の授業だけでは習得できない、親が教えるには大変なものを身につけられるのだとか。筆者、個人的には「一瞬ヒーローになれること」が気になりました。小学生時代って体育ができると、周囲の評価が上がりますよね。現代でも同じなのでしょうか？
とにかく体験へ行ってみよう
『うちの子も最初は投稿者さんのところみたいな感じだった。でもテニスの体験へ行かせてみたら、テニスをやるようになった』
『何か習い事を……と考えていたら、たまたま乗馬クラブの体験レッスンの案内がきて。子どもたちがものスゴく気に入ったので習わせることになった』
何かの競技に関連する習い事をしたいといった興味や関心がないのであれば、さまざまな無料体験へ足を運んでみてはいかがでしょう。ママたちの声にあるように、思わぬ出あいがあって、そこから子どもの世界が広がるなんてことも。それってなんだかステキですよね。体験へ行ってみないとわからないこともいろいろありますし、子ども自身も選びたくても選べない状況でしょう。それでも何がいいかわからない場合は、ママ友たちに話を聞いてみたり、お子さんのお友だちが通っている習い事の体験へ行ってみたりからはじめてみてはいかがでしょう。まだ見ぬものを選ぶことは親も子も難しいでしょうし、ママたちの声を参考にしないろいろな体験へ足を運んでみてください。