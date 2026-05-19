5月19日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日も晴れて暑くなりますが、夕方からはにわか雨に気をつけてください。昨日ほどの安定した晴れではなくなってきそうです。午後になると南の方からだんだん雲がかかってきて、天草・芦北地方や球磨地方など南部は夕方からにわか雨の心配がありそうです。夜になると北部も含めてところどころで雨が降る見込みです。前線が九州の南の方からだんだん近づいてきます。

明日以降の天気

明日は曇りの予想で、雨も降りやすくなりそうです。木曜日はまとまった雨となる見込みです。金曜日は曇りの予想ですが、晴れになる可能性もあります。土曜日は雨が降りそうです。土曜日から日曜日、どちらも一日中降るというわけではありませんが、広い範囲で本降りの雨となる時間がありそうです。月曜日は曇りの予想で、天気が少し回復しそうです。

気温 明日以降は最低気温も高くなる

今日の最高気温は熊本市で32℃の予想で、今日で6日連続の真夏日となりそうです。明日の最高気温は熊本市では31℃の予想で、むしっとした感じになりそうです。雨予想の木曜日は、最高気温が熊本市で25℃の予想です。

また、明日以降は最低気温が高くなってきそうです。明日は熊本市の最低気温が22℃の予想で、それ以降は大体20℃前後が続く予想です。

明子のささやき

明日から曇りや雨の日が多くなるということで、「梅雨の走り」なのか「梅雨入り」なのか気象台に聞いたところ、「梅雨入りの検討はします」ということでした。気象台もこれを「梅雨の走り」と見るのか「梅雨入り」と見るのか、なかなか判断が難しいところです。この先一週間、さらにその先の天気の傾向を見て、明日以降に検討するということです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。