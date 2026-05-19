認知症介護でよくある「困った」場面に直面したときのヒント！言葉かけや接し方を学ぶ【認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方】

認知症介護でよくある「困った」場面に直面したときのヒント！言葉かけや接し方を学ぶ

本人への言葉かけ＆接し方のヒント～認知症介護でよくある「困った！」場面～

認知症のある人の「世界」と、周りの人の「世界」にはしばしば「ズレ」が生じます。そのため、認知症のある本人も、そして、その周りにいる人も、コミュニケーションがとれなくて困ってしまいます。

周りの人が何を言っても話が通じないときには、どんな言葉をかけ、接したらいいかと、迷うことも多いでしょう。

認知症にかかわるプロが「困ったズレ」に対して行う、言葉かけと接し方のヒントをお伝えします。

「認知症の世界」に寄り添い、居間より少しうまく接することができるようになるだけでも、お互いに気持ちをく過ごすことができるでしょう。

椎名淳一 しいな・じゅんいち

介護福祉士、千葉県認知症介護指導者

医療法人社団愛友会 介護老人保健施設ケアセンター習志野 介護係長

認知症のケアの難しさを実感しながら実践し続ける「認知症ケア探究者」。認知症ケアの指導と人の成長をつなげることができないかと、日々探究中。自然観察指導員の資格を活かし、実践者の仲間たちと「自然観察会」を活かした「Kaigo Camp」を主催。

【出典】『認知症の人に寄り添う・伝わる言葉かけ＆接し方』著：山川淳司 椎名淳一 加藤史子