より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方

ボード縫い

推奨年齢 2歳～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ

毛糸と毛糸用の太い針を使って、ボードにあいた穴を自由に縫います。ケガや誤飲を防ぐため、使い終わった針はすぐに針山に刺しておきましょう。

この力が伸びる！

目を使いながら手をコントロールする力が育ち、より細かな作業ができるようになっていきます。

あそぶときのポイント

最初は自由に糸を通してもらい、簡単にできるようになったら、左右へ縫う、上下に縫うなどのルールを設けてもよいでしょう。

用意するもの

作り方

・厚紙（ボード1枚につき15cm四方程度） ・毛糸 ・鉛筆 ・定規 ・コンパス（あれば） ・はさみ ・ペン ・穴あけパンチ ・毛糸用針

作り方1

コンパス、定規、鉛筆などを使って厚紙に図形を描く

作り方2

はさみで図形を切り抜く

作り方3

切り抜いた図形の周囲を、太めのペンで囲うように塗る

作り方4

周囲に色をつけることで、子どもが形を認識しやすくなる

作り方5

穴あけパンチで、それぞれの図形の周囲に穴をあける

作り方6

毛糸を針に通し、先ほどあけた穴に沿って縫う

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子