より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
より細かな作業ができるようになる「ボード縫い」の作り方
ボード縫い
推奨年齢 2歳～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ
毛糸と毛糸用の太い針を使って、ボードにあいた穴を自由に縫います。ケガや誤飲を防ぐため、使い終わった針はすぐに針山に刺しておきましょう。
この力が伸びる！
目を使いながら手をコントロールする力が育ち、より細かな作業ができるようになっていきます。
あそぶときのポイント
最初は自由に糸を通してもらい、簡単にできるようになったら、左右へ縫う、上下に縫うなどのルールを設けてもよいでしょう。
用意するもの・厚紙（ボード1枚につき15cm四方程度） ・毛糸 ・鉛筆 ・定規 ・コンパス（あれば） ・はさみ ・ペン ・穴あけパンチ ・毛糸用針
作り方
作り方1
コンパス、定規、鉛筆などを使って厚紙に図形を描く
作り方2
はさみで図形を切り抜く
作り方3
切り抜いた図形の周囲を、太めのペンで囲うように塗る
作り方4
周囲に色をつけることで、子どもが形を認識しやすくなる
作り方5
穴あけパンチで、それぞれの図形の周囲に穴をあける
作り方6
毛糸を針に通し、先ほどあけた穴に沿って縫う
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子