◇ア・リーグ アストロズ―ツインズ（2026年5月18日 ミネアポリス）

アストロズ・今井達也投手（28）が18日（日本時間19日）、敵地ミネアポリスで行われたツインズ戦に先発。4回までに2本塁打を浴び、3点を失った。試合は今井が投球中の5回裏、2死一塁で雨のため中断に入った。

初回は3者凡退の好スタートだったが、2回1死、5番のベルに外角高めのチェンジアップをバックスクリーンへ運ばれた。33歳のベルは、これがメジャー通算197本目のアーチ。1メートル90、体重118キロの巨漢スイッチヒッターのパワーに、今井はマウンドで驚きの表情を浮かべた。

さらに4回2死二塁では、外角高めボールゾーンの95マイル（約153キロ）直球を、逆方向の左翼席へ2ラン被弾。今季4、5号の2打席連続アーチとなり、ベルは軽やかにスキップしながらベンチに戻ってナインとともに喜んだ。

メジャー1年目の今井は、過去4試合に登板して1勝1敗、防御率9.24。アストロズは試合前の時点で借金10（19勝29敗）のア・リーグ西地区4位と苦戦している。