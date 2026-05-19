TBS齋藤慎太郎アナ、上裸×サングラスで見せつけた“バキバキ”ショットに「ますますアナウンサーって分からなくなります」「ガタイ良すぎか」
TBSの齋藤慎太郎アナウンサー（29）が19日まで自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体が反響を呼んでいる。
【写真】アナウンサーの“ガタイ”じゃない…上裸姿を公開した齋藤慎太郎アナ
齋藤アナはバキバキの上半身にオイルを塗り、プロテインを勢いよく飲む動画を公開。「減量中の優先順位」と添えた。
この投稿には「ますますアナウンサーって分からなくなります」「大会とか出るんですか？」「ガタイ良すぎか」との反響が寄せられている。
齋藤アナは1997年4月20日生まれ。神奈川県出身。立教大学卒業。2020年、TBSに入社。2023年には『メンズフィジーク東京選手権大会』176センチ以下級で4位入賞した経験がある。
【写真】アナウンサーの“ガタイ”じゃない…上裸姿を公開した齋藤慎太郎アナ
齋藤アナはバキバキの上半身にオイルを塗り、プロテインを勢いよく飲む動画を公開。「減量中の優先順位」と添えた。
この投稿には「ますますアナウンサーって分からなくなります」「大会とか出るんですか？」「ガタイ良すぎか」との反響が寄せられている。
齋藤アナは1997年4月20日生まれ。神奈川県出身。立教大学卒業。2020年、TBSに入社。2023年には『メンズフィジーク東京選手権大会』176センチ以下級で4位入賞した経験がある。