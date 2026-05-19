映画「スター・ウォーズ」シリーズの最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が２２日に日米同時公開されることにあわせ、同作のキャラクターをかたどった「城島鬼瓦」が制作された。

福岡県内の映画館で展示されている。

久留米市城島町に伝わる城島鬼瓦は県指定の特産民工芸品で、約４００年の歴史がある。制作は新作公開のプロモーションの一環。同シリーズの生みの親、ジョージ・ルーカス氏が日本文化から影響を受けたことにちなみ、城島鬼瓦や輪島塗（石川県）など全国七つの工芸品で新作をモチーフにした作品の制作が依頼されていた。

１８日には、「鬼師」と呼ばれる城島鬼瓦の職人、市川卓司さん（６８）らが同市役所を訪れ、約１か月かけて作った幅約５０センチ、高さ約４０センチの鬼瓦を原口新五市長らに披露。市川さんは「全国の工芸品の中から選んでいただけたことは光栄」、原口市長は「リアルで良くできている。城島鬼瓦を色んな方に知ってもらえる良い機会」と語った。

鬼瓦は２１日午前中まで「Ｔ・ジョイ久留米」（久留米市）、同日夜から６月１４日まで「ユナイテッド・シネマキャナルシティ１３」（福岡市）で展示される。