日邦産業<9913.T>はストップ安。１８日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を４７３億円（前期比１．９％増）、営業利益を２０億５０００万円（同１．４％減）と発表。最高益だった前期から一転、小幅ながら減益となる見通しを示しており、これをネガティブ視する見方が広がっているようだ。



不安定な状況下にあるイラン情勢により、原材料の供給や調達部材の価格高騰などマイナス影響が読み切れないことを踏まえたという。配当については前期分を普通配当７８円に特別配当７６円を上乗せして合計１５４円とした上で、今期は普通配当７９円を見込んだ。なお、同時に発表した２６年３月期決算は、売上高が４６４億３００万円（前の期比３．４％増）、営業利益が２０億７９００万円（同５．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS