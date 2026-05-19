エクサＷｉｚは新値追い、グループ会社が機関投資家データベース管理機能の提供開始

エクサウィザーズ<4259.T>が続伸し、新値追いとなっている。同社はきょう、グループのＥｘａ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ＡＩが、業務特化型生成ＡＩサービスである「ｅｘａＢａｓｅ ＩＲアシスタント」で機関投資家データベース管理機能の提供を開始したと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。



ｅｘａＢａｓｅ ＩＲアシスタントは、ＩＲ面談に特化した議事録とレポート生成、決算説明会・株主総会に向けた想定問答の生成機能などを提供し、これまでに１５０社超のＩＲ業務効率化を支援してきた実績がある。今回の新たな機能により、自社の機関投資家・アナリストの情報と面談議事録を紐付けて一元管理し、事前準備から集計・分析、組織的なナレッジ蓄積まで投資家との関係性強化の活動を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS