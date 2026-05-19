70代女性が運転する車が地下プールに突っ込んで転落・転覆…原因は「ペダル踏み間違い」か【韓国】

韓国で70代の女性が運転していた車がスポーツセンター内のプールに突っ込んだ事故に関連して、警察が事故現場の合同鑑識を行った。警察は、運転者のペダル踏み間違い（誤操作）の可能性を視野に捜査を続けている。

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密陽（ミリャン）警察署は5月18日、事故車両や事故が発生したプールなどに対する現場鑑識を実施した。

警察はスポーツセンターの防犯カメラ（CCTV）の映像などに基づき、事故車両を運転していた70代の女性が事故当日、同センターで水泳を終えて帰宅する際、バック中に他の車と接触する1次事故を起こした後、前方へ突進して地下のプールに転落したことを確認した。

警察の調べの結果、女性は事故当時、飲酒運転や無免許ではなかったことが確認された。

警察は、女性が1次事故の発生後に動転し、アクセルペダルを踏み込んで事故を起こしたものとみている。なお、事故車両は2018年式で、ペダルの誤操作防止装置は設置されていなかったことがわかった。

警察はイベントデータレコーダー（EDR）の分析や女性の供述などをもとに、正確な事故の経緯を調べている。

これに先立ち、今月16日午前10時20分ごろ、慶尚南道密陽市下南邑（キョンサンナムド・ミリャンシ・ハナムウプ）の下南スポーツセンターで、女性が運転していた車が突っ込み、地下のプールに転落した。

（写真提供＝慶南警察庁）

事故車両はプール内の水中で転覆したが、当時プールにいた人々が女性を救出した。

現場に出動した119救急隊は、女性と、割れたガラスの破片で負傷した50代の女性1人の計2人を病院に搬送した。

（記事提供＝時事ジャーナル）