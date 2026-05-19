ネイマール――その瞬間、お祭り騒ぎ。ブラジル代表監督はなぜ34歳をW杯へ連れて行くのか。姿勢は明確「スター選手などいらない」

ネイマール――その瞬間、お祭り騒ぎ。ブラジル代表監督はなぜ34歳をW杯へ連れて行くのか。姿勢は明確「スター選手などいらない」