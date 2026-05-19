武者陵司「空前の好需給、爆騰日本株式の持続性」
―積極財政で日本の成長率押し上げと将来投資を推進できるか―
2013年に始まった日本株式の長期上昇相場は、年率11～13％程度の上昇トレンドにあったが、2023年以降、加速局面に入っている。日経平均株価は2023年28.2％、2024年19.2％、2025年26.3％の後、2026年に入ってもイラン戦争と原油価格急騰にもかかわらず、5月13日までの4カ月半で25.7％と急上昇している。2025年4月のトランプ相互関税ショック後の安値との比較では、13カ月で2倍の急騰である。相場のステージが変わったと考えられる。高市政権の積極財政により日本の成長加速を市場が確信できれば、日経平均株価は年内7万円、3年後10万円が視野に入るだろう。
（1）壮大な上昇相場のエネルギー、超好需給
この急騰を引き起こした直接の要因は、急激な需給の改善である。NY市場で「FOMO（Fear Of Missing Out：取り残される恐怖）」という言い回しがあるが、まさしく株高に乗り遅れた投資主体が慌てて株を買い始めているということである。
各投資主体の状況を概観してみよう。東証出来高の6～7割と圧倒的シェアを占める外国人が、今回も相場の牽引車になっている。比較されるのは、2013年前半のアベノミクス開始時の6カ月で8割上昇という急騰である。その時、買ったのは、当時ソロスファンドに籍を置いていたベッセント米財務長官など外国人だけであった。この時、外国人は2年間に日本株を20兆円買ったが、その後大半を売却し、日本株式の熱狂を冷やした。
その外国人が昨年のトランプ関税ショック以降1年間で、16兆円という大幅な買い越しに転じた。ただし、外国人は先物で7兆円の売りポジションを積み上げており（4月末時点で）、強気一辺倒というわけではない。この売りポジションを解消しなければならないとすれば、それは更なる株高要因になる。
今回の急騰のもう一つの主役は、企業の自社株買いである。アベノミクス当時は年間1兆円にも満たなかった自社株買い主体の事業法人の株式購入は、岸田政権の新しい資本主義政策導入を契機に急増している。2022年12.6兆円、 2023年14.3兆円、2024年21.1兆円、 2025年25.2兆円、 2026年は4月まで25％増であり、このペースでいくと年間では31兆円に達する。PBR（株価純資産倍率）1倍以下の是正を求める金融庁・東証の要請、現金の持ち過ぎがM&Aのターゲットにされることの恐れ、自社株が最も有利な余資運用手段であること――などが理由である。
外国人が売りに転じた2015年以降、唯一日本株を支えた日銀によるETF（上場投資信託）購入が、最高時でも年間5～6兆円であったことを考えると、自社株買いがいかに大きく需給面を支えているかがわかる。
個人投資家も大きな買い主体に育ちつつある。2024年のNISA（少額投資非課税制度）改革以降、NISA口座からの新規買い付け額は、2023年の5兆円から、2024年、2025年ともに18兆円に跳ね上がった。いまのところ買い付けの大半が海外投信だが、日本株へのシフトが起きるだろう。年金など機関投資家もインフレ定着、金利上昇の下で、日本国債投資比率の引き下げと株式シフトを余儀なくされている。政府による国公共済（KKR）といった公的年金運用の積極化の要請などが浸透していく。このように全ての投資主体が、日本株に向かって押し出されている。
この好需給は良好な株式バリュエーションに支えられている。株式は配当利回りだけで2％、PER（株価収益率）の逆数である益回りは5％と、国債利回り2.5％を大幅に上回り、依然超割安の状態にある。それなのに、日本の家計の1624兆円の金融資産運用（年金保険の積立金を除く）の68％（1100兆円）が利息ほぼゼロの現預金に預けられ、株式と投信はわずか25％、著しく非理性的運用態度だといえる。
2013年に始まった日本株式の長期上昇相場は、年率11～13％程度の上昇トレンドにあったが、2023年以降、加速局面に入っている。日経平均株価は2023年28.2％、2024年19.2％、2025年26.3％の後、2026年に入ってもイラン戦争と原油価格急騰にもかかわらず、5月13日までの4カ月半で25.7％と急上昇している。2025年4月のトランプ相互関税ショック後の安値との比較では、13カ月で2倍の急騰である。相場のステージが変わったと考えられる。高市政権の積極財政により日本の成長加速を市場が確信できれば、日経平均株価は年内7万円、3年後10万円が視野に入るだろう。
（1）壮大な上昇相場のエネルギー、超好需給
この急騰を引き起こした直接の要因は、急激な需給の改善である。NY市場で「FOMO（Fear Of Missing Out：取り残される恐怖）」という言い回しがあるが、まさしく株高に乗り遅れた投資主体が慌てて株を買い始めているということである。
各投資主体の状況を概観してみよう。東証出来高の6～7割と圧倒的シェアを占める外国人が、今回も相場の牽引車になっている。比較されるのは、2013年前半のアベノミクス開始時の6カ月で8割上昇という急騰である。その時、買ったのは、当時ソロスファンドに籍を置いていたベッセント米財務長官など外国人だけであった。この時、外国人は2年間に日本株を20兆円買ったが、その後大半を売却し、日本株式の熱狂を冷やした。
その外国人が昨年のトランプ関税ショック以降1年間で、16兆円という大幅な買い越しに転じた。ただし、外国人は先物で7兆円の売りポジションを積み上げており（4月末時点で）、強気一辺倒というわけではない。この売りポジションを解消しなければならないとすれば、それは更なる株高要因になる。
今回の急騰のもう一つの主役は、企業の自社株買いである。アベノミクス当時は年間1兆円にも満たなかった自社株買い主体の事業法人の株式購入は、岸田政権の新しい資本主義政策導入を契機に急増している。2022年12.6兆円、 2023年14.3兆円、2024年21.1兆円、 2025年25.2兆円、 2026年は4月まで25％増であり、このペースでいくと年間では31兆円に達する。PBR（株価純資産倍率）1倍以下の是正を求める金融庁・東証の要請、現金の持ち過ぎがM&Aのターゲットにされることの恐れ、自社株が最も有利な余資運用手段であること――などが理由である。
外国人が売りに転じた2015年以降、唯一日本株を支えた日銀によるETF（上場投資信託）購入が、最高時でも年間5～6兆円であったことを考えると、自社株買いがいかに大きく需給面を支えているかがわかる。
個人投資家も大きな買い主体に育ちつつある。2024年のNISA（少額投資非課税制度）改革以降、NISA口座からの新規買い付け額は、2023年の5兆円から、2024年、2025年ともに18兆円に跳ね上がった。いまのところ買い付けの大半が海外投信だが、日本株へのシフトが起きるだろう。年金など機関投資家もインフレ定着、金利上昇の下で、日本国債投資比率の引き下げと株式シフトを余儀なくされている。政府による国公共済（KKR）といった公的年金運用の積極化の要請などが浸透していく。このように全ての投資主体が、日本株に向かって押し出されている。
この好需給は良好な株式バリュエーションに支えられている。株式は配当利回りだけで2％、PER（株価収益率）の逆数である益回りは5％と、国債利回り2.5％を大幅に上回り、依然超割安の状態にある。それなのに、日本の家計の1624兆円の金融資産運用（年金保険の積立金を除く）の68％（1100兆円）が利息ほぼゼロの現預金に預けられ、株式と投信はわずか25％、著しく非理性的運用態度だといえる。