19日10時現在の日経平均株価は前日比15.38円（0.03％）高の6万831.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1121、値下がりは413、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を141.60円押し上げている。次いでリクルート <6098>が40.43円、コナミＧ <9766>が38.38円、ＫＤＤＩ <9433>が28.36円、バンナムＨＤ <7832>が25.24円と続く。



マイナス寄与度は168.95円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が104.99円、東エレク <8035>が52.29円、ファナック <6954>が36.87円、フジクラ <5803>が35.6円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は保険で、以下、その他製品、サービス、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、輸送用機器が並んでいる。



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