日テレ『おしゃれクリップ』次回ゲストは7年ぶりTV出演 子どものコメントに涙＆藤井フミヤも登場「録画しないと」
日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）の24日放送回の予告映像が、同番組の公式SNSで公開された。ゲストは7年ぶりにテレビ出演する美女モデルで、早くも期待の声が寄せられている。
【予告動画】吉川ひなの、7年ぶりTV出演 懐かしの歌唱シーンも！
今回のゲストは、タレント・俳優・歌手としても活躍したモデルの吉川ひなの（46）。7年ぶりのテレビで、番組は家族4人での沖縄生活に密着し、3人の子どもを育てる“ママ”としての吉川に迫った。
子どもたちもインタビューに応じ、長女（14）は「あんなに辛かったから、ここからはいいことしかない」、長男（8）は「僕のママでよかった」と語ると、吉川は涙をこらえきれず「大変！大変なことが起きてる！」と感激する。
さらに、1997年に吉川が17歳でリリースしたデビュー曲「ハート型の涙」をプロデュースした歌手の藤井フミヤもVTRで登場。藤井は吉川について「わがまま言いたい放題の小娘だったね」と当時を振り返っている。
この予告動画の投稿に「録画しないと〜」「なんでこんなに変わらないの？」「声も大人の女性になって、色々経験した母の顔になってる感じが良い」「ひなのちゃん可愛すぎるずっとこの顔になりたい人生だった!!」「3人のお子さんと共に幸せになってほしい」などの反響が寄せられている。
吉川は、13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞するなど、時代を代表する存在として活躍してきた。現在は起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA&C」をプロデュースする。
【予告動画】吉川ひなの、7年ぶりTV出演 懐かしの歌唱シーンも！
今回のゲストは、タレント・俳優・歌手としても活躍したモデルの吉川ひなの（46）。7年ぶりのテレビで、番組は家族4人での沖縄生活に密着し、3人の子どもを育てる“ママ”としての吉川に迫った。
さらに、1997年に吉川が17歳でリリースしたデビュー曲「ハート型の涙」をプロデュースした歌手の藤井フミヤもVTRで登場。藤井は吉川について「わがまま言いたい放題の小娘だったね」と当時を振り返っている。
この予告動画の投稿に「録画しないと〜」「なんでこんなに変わらないの？」「声も大人の女性になって、色々経験した母の顔になってる感じが良い」「ひなのちゃん可愛すぎるずっとこの顔になりたい人生だった!!」「3人のお子さんと共に幸せになってほしい」などの反響が寄せられている。
吉川は、13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。 CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞するなど、時代を代表する存在として活躍してきた。現在は起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA&C」をプロデュースする。