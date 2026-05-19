◇ナ・リーグ カブス ― ブルワーズ（2026年5月18日 シカゴ）

カブスの今永昇太投手（32）が18日（日本時間19日）、本拠でのブルワーズ戦に先発。今季最短の4回1/3で降板し、同ワーストの9安打8失点で5勝目はならなかった。

今永は2回、先頭の4番・イエリチに真ん中へのスイーパーを右翼スコアボードまで運ばれる特大の一発を浴びて先制を許した。4回には1死一、三塁で6番・バウアーズに中前適時打、2死から8番・フリリックに左翼線へ2点適時二塁打、1番・チョウリオにも中前適時打を浴び、この回計4点を失った。

5回には1死後、四球と二塁打の二、三塁から、バウアーズに内角低めスイーパーを右翼席へ高々と打ち込まれる3ランを被弾。試合は0―8となり、交代を命じられた。

今永は前回登板の13日（同14日）のブレーブス戦で今季最長の7回0/3を2失点と好投も、打線の援護に恵まれず3敗目（4勝）。それでも今季6度目のクオリティースタート（QS、6回以上、自責点3以下）、3度目のハイQS（7回以上、自責点2以下）で防御率は2.32となっていた。

ナ・リーグ中地区首位のカブスは先週末、同じシカゴに本拠を置くホワイトソックスとの「クロスタウン・クラシック」3連戦に1勝2敗と負け越し。2位ブルワーズに1.5ゲーム差と迫られた中での首位攻防3連戦に臨んでいた。